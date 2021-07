Horacio Masino: “Nos encontramos con que pintaron el contra frente del club con una pancarta política”

Argentino se encontró esta semana con que le pintaron la pared del gimnasio que da sobre calle Florentino Ameghino.

La comisión directiva y la masa societaria montó en cólera por la propaganda política fijada al paredón.

Democracia dialogó con el presidente de la entidad, el empresario Horacio Masino, que dijo lo siguiente: “Nos desayunamos con este atropello, que nos pintaron el contra frente del club, es decir la salida por calle Ameghino.

Increíble que vengan a pintar un frente privado, donde la institución hace un sacrificio enorme para tener todo lindo como corresponde. Los chicos en su momento pintaron el logo de las morochas que es lo que nos identifica, y que vengan estos personajes en la oscuridad de la noche a agredir el frente de la institución con una pancarta política.

Es un atropello, una vergüenza. Vamos a hacer las presentaciones administrativas y denuncias judiciales como corresponde. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance.

No nos entra en la cabeza que estemos atravesando por este problema que nos llueve gratuitamente, con un personaje que ni siquiera conocemos y que no sabemos que existe, porque lo buscamos por todos lados y no lo conoce nadie.

El club nunca hizo política, siempre se mantuvo al margen de todo. Es más, tenemos socios de todas las banderas políticas y jamás tuvimos un problema con nadie.

No entendemos en carácter de qué este grupo político con la impunidad de la noche viene y nos pinta la pared que teníamos en perfectas condiciones con el nombre de este personaje Cavallaro que encima no lo conoce nadie y no lo podemos ubicar ni en las redes sociales, no existe. No tienen ningún tipo de derecho en venir a pintar la propiedad privada, que lo hagan en sus casas si quieren. Pero no en un club.

Nos salpicaron el portón que estaba perfectamente pintado, ensuciaron la vereda, hicieron un enchastre.

La verdad que la comunidad argentinista está muy indignada por esto. Es un atropello desde todo punto de vista”.

Thomas Cooper

Consultado sobre el extranjero que se habló en los últimos días, dijo: “Estamos aguardando el contrato de Cooper en estas horas para revisarlo y si está todo bien firmamos y listo. Es más una cuestión de papeles que otra cosa. De palabra está arreglado”, finalizó.

Quinteros renovó en Corrientes

Paolo Quinteros, el ídolo eterno, jugará su undécima temporada consecutiva en Regatas Corrientes. La dirigencia correntina llegó a un acuerdo para que el colonense escriba un capítulo más a su larga historia con el “Fantasma”.

La dirigencia del Club de Regatas Corrientes anuncia la renovación de Paolo Quinteros, quien de esta manera disputará su undécima temporada consecutiva en el Parque Mitre. Se trata del ídolo inoxidable que tiene la institución, que con 42 años buscará aportar toda su jerarquía y su experiencia al plantel.

Se trata nada más y nada menos que del jugador franquicia, máximo goleador histórico, jugador con más presencias en la Liga Nacional, máximo asistidor, entre otros récords en su haber dentro del “Remero”.

El entrerriano, que nació un 15 de enero de 1979 en Colón, viene de jugar 32 partidos en la temporada anterior, con 6.6 puntos y 1.7 asistencias, en 14.7 minutos en cancha, siempre de promedio.

Quinteros, que arribó a la institución en la temporada 2011-12, rápidamente mostró su jerarquía llevando al “Remero” a una semifinal y a dos finales en sus primeras tres temporadas.

Fue partícipe de la triple corona (Liga Nacional 2012/13, Súper 8 2012 y Liga Sudamericana 2012) y medalla de bronce en la Liga de las Américas 2018. Además, vistiendo los colores de Regatas, fue MVP de la LNB y también de las finales, lo mismo que en el Súper 8 y LSB. Asimismo, integró el quinteto ideal (2012-13 y 2013-2014).

Con esta noticia, nuevamente Regatas afirma sus intenciones de ir por lo más alto con la renovación de su emblema, quien aportará todas sus armas para el conjunto dirigido por Gabriel Piccato.

El gran capitán se suma así a la continuidad de Agustín Cáffaro, Martín Fernández, Xavier Carreras y Juan Pablo Arengo.

D´Angelo renunció a San Lorenzo

Pablo D´Angelo deja su cargo como manager deportivo de San Lorenzo. Lo hizo mediante sus redes sociales donde se despidió oficialmente más allá de una posible renovación con el club de Boedo.

“Me siento honrado por el ofrecimiento de los directivos del club para continuar en el proyecto de Casla Básquet, pero como ya le comuniqué personalmente al presidente Horacio Arreceygor, mi decisión es dejar el puesto de Manager del Básquetbol Profesional de San Lorenzo. Quiero agradecer también, por su intermedio, a toda la Comisión Directiva”, expresó el rosarino en Instagram y Twitter.

“La felicidad y orgullo que siento por haber sido parte de estos años tan exitosos lo quiero compartir con los socios y abonados, con los hinchas, que son lo más genuino y noble, con las peñas de Argentina y del mundo que estuvieron en todas partes, con los periodistas y medios partidarios”, añadió y continuó con los agradecimientos a jugadores, entrenadores, profesionales y en especial a Marcelo Tinelli: “A los jugadores y entrenadores, todos campeones, que quedarán por siempre grabados en la historia grande de San Lorenzo y de la Liga Nacional de Básquet".

"Quiero agradecer a Julio Lamas, con quien no compartí el tiempo, pero sí disfruté de la Estructura de Organización y de Recursos Humanos que él generó, que sigue intacta, con un grupo de profesionales de primer nivel en todas las áreas. Quiero también manifestar, especialmente, mi profundo agradecimiento y respeto a Marcelo Tinelli, sin dudas el gran líder de este proceso. Dirigente que me generó un tremendo compromiso desde su propia pasión, su afecto y su capacidad de delegar. Valoraré para siempre la confianza que me brindó”.

“En este tiempo San Lorenzo visitó, jugó y estrechó vínculos con la NBA, compitió en pretemporadas con equipos de G-League NBA, con grandes Clubes de FIBA, Euroliga y NCAA, jugó 2 Intercontinentales y estableció una marca histórica sin precedentes en el deporte profesional. Durante 6 años ganó todo en Argentina, en América fue bicampeón… ¡y en Boedo! ¡Gracias a todos!”, concluyó D’Angelo.