Unión de Santa Fe le ganó el primero a Villa San Martín

Villa San Martín fue una topadora en el inicio del partido, jamás dejó acomodar a Unión y defensivamente fue construyendo su ventaja y su juego en el Ángel Sandrín. Con una gran efectividad en lanzamientos de larga distancia (4/8 en el primer cuarto), el equipo chaqueño logró solventar su gran pasaje, principalmente partiendo de atrás para adelante con una gran intensidad para cubrir su cesto y darle continuidad a sus ataques.

De esa manera, Villa encontró diferentes actores para mantener viva su ofensiva, con Martín Cabrera y Franco Vieta como los abanderados de esas acciones. Ambos jugadores marcaron 13 puntos en los primeros diez minutos, mientras Waters hacía el trabajo “sucio” tomando 6 rebotes totales y convirtiéndose en una ruda de auxilio en ese aspecto, ayudado por Picton, que brindó 9 puntos.

Así y con una ventaja de 24-20, Villa San Martín ingresó al segundo período con la misma premisa, ser fuerte defensivamente y a partir de allí, trabajar sus ataques con criterio. El bando de la provincia de Chaco lo consiguió en el primer tramo de ese segmento, cuando marcando una gran intensidad para lograr salidas rápidas y de esa forma llegó a tomar la máxima de doce puntos hasta ese entonces (22-34) con 7min 41seg por jugar.

Desde ese momento, Villa fue tejiendo una mayor diferencia que llegó a ser de 17 puntos (33-50) con poco más de dos minutos por jugar, pero fue allí que comenzó un quiebre a favor de Unión. El equipo de Santa Fe marcó un parcial de 10-0 en ese tramo final del primer tiempo, con una buena tarea de Blossom, que en esa secuencia del juego fue dando soluciones al ataque “tatengue” como lo había hecho a lo largo del primer cuarto.

Con esa fuerza que impuso en el cierre del primer tiempo, Unión arrancó la segunda mitad, peleando además contra una zona que Villa San Martín plantó en defensa y, aunque en las primera situaciones costó sortearla, el equipo santafesino se fue aclimatando a la situación. Con un parcial de 5-0 en el comienzo, el Tatengue fue limando más aún la diferencia y se metió en un momento en el que comenzó a imponer su juego.

Martín, con 10 puntos en ese cuarto pasó a comandar el juego de un Unión que dio un giro total en su planteo y le comenzó a hacer la tarea difícil a un Villa San Martín que sintió los efectos del partido. Los de Santa Fe se quedaron con el cuarto 21 a 18 y sacaron a relucir su rótulo de equipo difícil y candidato al título, sobreponiéndose a un primer tiempo complicado en su totalidad.

Ese repertorio fue el mismo, incluso potenciado que puso en el último segmento Unión, defensa fuerte, ofensiva coordinada y paciencia para mover la pelota cuando no podía correr. Otra vez un inicio de segmento con 5-0, todo producción de Bertona, le permitió pasar al frente en el marcador (69-68) y empezar a jugar con la desesperación de un rival que por momentos perdía la cabeza sobre todo a la hora de atacar.

Villa San Martín no era el mismo, pero mostró algunos leves momentos de reacción, aunque no pudo capitalizarlos. Esto fue aprovechado por su rival, que de la mano de Jaime (16), Blossom (15) y Martín (14) fue sentenciando la historia. En el momento más complicado, con los números 80-80 y 2min 10seg por jugar, Unión se despachó con un parcial de 9-2 para sellar la historia a su favor y quedarse con el primer punto de la llave final.

Fixture

Conferencia Norte

Unión (SF) 89 (1) vs. Villa San Martín 82 (0)

Hoy - 18 - Villa San Martín vs. Unión (SF)

Sábado 24/7 - 18 - Unión (SF) vs. Villa San Martín

Conferencia Sur

Hoy - 19 - Villa Mitre (BB) vs. Quilmes (MdP)

Viernes 23/7 - 19 - Quilmes (MdP) vs. Villa Mitre (BB)

Domingo 25 - 19 - Villa Mitre (BB) vs. Quilmes (MdP)