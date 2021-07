Comienzan las finales

Con la emocionante resolución de la serie entre Quilmes y Deportivo Viedma, que se vivió el lunes con el festejo del Cervecero, se dilucidaron los cuatro protagonistas de las llaves de finales de cada conferencia. Una instancia encumbrada, en la que pugnarán por atrapar el objetivo de sumergirse en el cruce absoluto por el ascenso a la Liga Nacional.

Las sedes de playoffs continuarán albergando la acción, tanto en Córdoba como en Viedma, y el Departamento de Competencias de la AdC comunicó el cronograma de las dos series. De esta manera, el Ángel Sandrín cobijará el inicio de la llave en el día de hoy. Por su parte, el Ángel Cayetano Arias se vestirá de gala para la activación del cruce a partir de mañana jueves.

Claro que las eliminatorias mantendrán su mecanismo de al mejor de tres juegos, para luego modificar su configuración en la gran Final por el título, y el ascenso, que se dirimirá al mejor de cinco partidos.

Unión, que culminó con el número uno de la Norte en Fase Regular, accedió a esta etapa tras resolver 2-0 su llave con Ameghino de Villa María. Por su parte, Villa San Martín, que obtuvo el dos en la Primera Fase, trabajó para atravesar 2-1 el enfrentamiento con Salta Basket.

Villa Mitre, que finalizó como escolta de la regular, derrotó 2-0 a Estudiantes Concordia. En tanto que Quilmes se erigió en el conjunto de menor ubicación en la Fase Regular, con su cuarto puesto, en llegar a estas finales y consiguió su clsificación con la dramática serie ante Deportivo Viedma, que se selló 2-1.

Fecha

Conferencia Norte

Hoy 21/7 - 18 - Unión (SF) vs. Villa San Martín

Jueves 22/7 - 18 - Villa San Martín vs. Unión (SF)

Sábado 24/7 - 18 - Unión (SF) vs. Villa San Martín

Conferencia Sur

Jueves 22/7 - 19 - Villa Mitre (BB) vs. Quilmes (MdP)

Viernes 23/7 - 19 - Quilmes (MdP) vs. Villa Mitre (BB)

Domingo 25/7 - 19 - Villa Mitre (BB) vs. Quilmes (MdP).