Leandro Cerminato: “El plantel fue cambiando mucho y nos adaptamos muy bien al torneo”

Terminó la temporada para Ciclista Juninense y Democracia dialogó con Leandro Cerminato, quien llegó a mitad de torneo y se adaptó muy bien al equipo, en su vuelta a la institución verdirroja.

Balance

“Creo que Ciclista hizo un muy buen torneo. Por lo menos, desde mi llegada se vio un equipo mejorado. El plantel fue cambiando mucho en el transcurso del torneo, no es fácil, y nos adaptamos muy bien. Tiene mérito. Logramos el objetivo de playoff y casi eliminamos al segundo de la competencia”.

Momento personal

“Me sentí muy cómodo en Ciclista, mi vuelta fue una gran decisión. Me gustó la confianza que me dieron desde el club, mis compañeros también se han comportado muy bien”.

El equipo

“Me gustó mucho la actitud del equipo en cada partido. Entrábamos convencidos y con la mentalidad de que le podíamos ganar a cualquiera. Se vio en la cancha, en la lucha por cada pelota. Todos hicimos lo que había que hacer para ganar. No hay nada negativo”.

El grupo

“Es difícil por ahí llegar tan tarde a un equipo como es mi caso, e integrarse rápido. A mí me pasó porque el grupo fue espectacular. De igual manera pasó con los brasileños, que llegaron tarde y pudieron adaptarse. Había amistades, me gustó mucho el grupo humano. Fue un lindo momento formar parte de este plantel”.

Su futuro

“Mi futuro depende pura y exclusivamente de San Lorenzo. Mi pase pertenece ahí y están tratando de armar todo para jugar la próxima Liga Nacional. Hay temas a revisar, pero estoy esperando que se solucione todo para que San Lorenzo pueda jugar y ahí tomemos una decisión en conjunto”.

Peirone, nuevo entrenador de Barrio Parque

El nuevo entrenador de Barrio Parque, Gustavo Peirone, ya tiene un pasado por la institución, ya que fue asistente de Alejandro Lotterio, dirigió al plantel en la Liga C y la recordada Liga B, como así también en las divisiones formativas y primera categoría del básquet local.

Luego de su último paso por el club, Peirone recaló en Unión Eléctrica de Córdoba, para después pasar a Instituto, donde además de ser el asistente técnico de Mauro Felauto, Osvaldo Arduh, Ariel Rearte, Facundo Muller y Sebastián Ginobili, en la última etapa fue el director técnico en la Liga Nacional y la Liga de Las Américas.

"La vuelta a Parque se da en un momento importante de mi vida, porque me da mucha alegría y mucha confianza en lo que uno está haciendo. Si bien yo no esperaba el retorno al club en este momento, Mario (García) se contactó conmigo y todo se dio muy rápido y sin dudas que es una alegría volver a un lugar que conozco, que estuve mucho tiempo, donde conozco a los dirigentes”, expresó Gustavo.

En la continuidad de sus sensaciones de este desafío, Peirone resaltó: "Me pone muy contento que se hayan fijado en mí de nuevo y me den la posibilidad de trabajar. Sabemos que Parque es un club que siempre intenta ser protagonista, de competir al máximo siempre, por lo que esta posibilidad de volver a trabajar ahí me hace feliz".

En cuanto a las diferencias con sus pasos anteriores, el entrenador detalló: "Estoy tranquilo, con ganas. Si bien yo estuve en el club hace mucho tiempo, no somos los mismos. Los dirigentes tienen otra experiencia y uno también estuvo en otros lados, sumando aprendizajes con otros entrenadores. Voy a tratar de hacer lo que trato de hacer siempre, trabajar. A algunos les gustará más a otros menos mi forma, pero es la manera que yo tengo de hacer las cosas. Seguramente trataremos de hacerlas bien por el club, tanto del lado dirigencial como del mío".

Consultado sobre la construcción del plantel, Peirone aseguró: “Estoy ansioso por empezar a armar el equipo, con ganas de comenzar a trabajar, sabiendo como son los tiempos".

Elián Villafañe

El técnico saliente dirigió al equipo durante toda esta temporada, donde logró la clasificación a los cuartos de final de la Conferencia Norte y quedando eliminado con Ameghino de Villa María, con un récord de 17 victorias y 13 derrotas.

El Club Atlético Barrio Parque agradece a Elián Villafañe por todo el trabajo realizado, el profesionalismo y la hombría de bien demostrada, le desea el mayor de los éxitos en su creciente carrera como entrenador y deja las puertas de la institución siempre abiertas para el futuro.