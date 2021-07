Quilmes es el otro finalista

Quilmes de Mar del Plata se convirtió anoche en finalista ocupando la única plaza restante en la conferencia sur de La Liga Argentina de Básquetbol.

El Cervecero derrotó a Deportivo Viedma por 90-85 (en suplementario tras igualar en 72) y enfrentará a Villa Mitre de Bahía Blanca en un playoff que promete ser apasionante. El juego fue controlado por el árbitro juninense Raúl Sánchez, en compañía de Sebastián Moncloba y Rodrigo Castillo.

Final conferencia norte

Miércoles 21

Unión de Santa Fe vs Villa San Martín de Chaco

Jueves 22

Villa San Martín de Chaco vs Unión de Santa Fe

Sábado 24

Unión de Santa Fe vs Villa San Martín de Chaco