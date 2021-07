Facundo Zárate estuvo en Junín

Facundo Zárate, muy conocido y querido en Junín por haber vestido las casacas de Argentino y Ciclista Juninense, pasó este fin de semana por nuestra ciudad para despedirse de amigos que le dejó su paso por nuestro medio.

Compartió un almuerzo con la familia Chaperón, dado que lo une un afecto especial con Omar, Daniela y Ornella, en la tradicional esquina de Irigoyen e Yrigoyen del popular barrio El Picaflor.

Zárate continuará su carrera en Italia.

El Basket Caorle es el club que lo acogerá en el viejo continente. Caorle es una localidad italiana de la provincia de Venecia, región de Véneto, con 11.987 habitantes, cuyas costas son bañadas por el Mar Adriático.

En diálogo con Democracia dijo que: “Estoy muy entusiasmado de esta nueva etapa que me toca en Italia. Lo tomo como un desafío no solo a través del básquetbol, sino conocer otras culturas y seguir expandiéndome.

Esto es poner un pie allá. La idea es jugar una temporada. Son ocho meses y después ver si puedo seguir consiguiendo otros clubes. Tengo que aprovechar el pasaporte y la ciudadanía Europea. La idea es hacer algo parecido a lo que hice en Argentina. Creo que me llega en un buen momento personal. Tengo 32 años y voy a seguir explorando. Me voy el 27 de agosto.

No es que me cansé del básquet de acá. Pero jugué cuatro años en el Federal, cuatro años en el TNA y otros cuatro en la Liga Nacional. Fui cumpliendo objetivos, metas. Y siento que mi momento terminó acá”, finalizó.