El 20 de agosto comienza la competencia para Los Indios, 9 de Julio y Cavul en lo que pasó a denominarse Torneo “Pre Federal”

Finalmente se puso fecha para el inicio del Campeonato Provincial de Clubes de Básquetbol, ahora denominado torneo “Pre Federal”.

Los Indios, 9 de Julio y Cavul, son los tres equipos representantes de la Asociación Juninense de Básquetbol.

Los Indios y 9 de Julio chocarán en el debut en el estadio Tomás Corrado el viernes 20 de agosto, en tanto que los Vagos Unidos Linqueños tendrán fecha libre.

Cavul vendrá al “Obelisco” el viernes 27, recién por la segunda fecha, donde se producirá su debut oficial.

Todos los equipos

ZONA 1

Atlético Villegas (Gral. Villegas) – FBC Argentino (Trenque Lauquen) – Los Indios (Junín) - 9 de Julio (Junín) – CAVUL (Lincoln)

ZONA 2

Sacachispas (Villa Constitución) – Defensores (Villa Ramallo) – Náutico (San Pedro) – Independiente (Zarate) – Comunicaciones (Pergamino)

ZONA 3

Pueblo Nuevo (Olavarría) – Racing (Olavarría) – Independiente (Tandil) – SMATA (Mar del Plata) – Alvarado (Mar del Plata)

ZONA 4

Náutico (Zarate) – Platense (La Plata) – Deportivo (San Vicente) – Social (Alejandro Korn) – Gimnasia y Esgrima (Chivilcoy)

Forma de juego

Las cuatro zonas están divididas por cercanía geográfica a saber. Se disputaran tres fases incluidas las del Final Four.

En la Primera Fase son 10 fechas y ocho partidos entre ida y vuelta. El primero, segundo y tercero de cada zona clasifican a la segunda fase. Los ubicados cuartos y quintos finalizan su participación.

En la Segunda Fase quedan doce equipos agrupados de la siguiente manera: los tres primeros de la Zona 1 más los tres primeros de la Zona 2 conforman el Grupo 1 y los tres primeros de la Zona 3 con los tres primeros de la Zona 4 conforman El Grupo 2 que por sistema de todos contra todos a dos ruedas en cada una de los grupos completaran la disputa de esta segunda fase que en total son 10 partidos en cada grupo.

En la Tercera Fase el primero y segundo de cada grupo disputaran un Final Four, que de no ser viable ello por la pandemia de coronavirus se buscará definición por sistema de Play Off.

Se consideró en su momento que en la Primera Fase y Segunda Fase se recorran pocos kilómetros para economizar. Se dirigirá con árbitros locales con habilitación provincial, no se abonará apertura de cancha. Las Lista de buena fe deberán integrarse con 15 jugadores mayores y 10 jugadores menores de 19 años cumplidos en el presente año 2021 y habilitados reglamentariamente para el club. Se requiere que al enviar datos se informe el correo electrónico de la institución participante y de los delegados (titular y suplente). El costo del arancel federativo será de $1500 que deberán estar abonados antes del inicio del certamen (incluye el seguro anual del jugador).

La pelota de juego será marca Spalding TF 1000. La vestimenta del cuerpo técnico (DT y AT) deberá ser elegante sport.

La vestimenta de juego será: local color oscuro – visitante color claro.

El certamen dará comienzo el fin de semana del 20/21/22 de agosto y las fechas de disputa de los partidos es en base a los días viernes y/o sábados y/o dmingos.

Los horarios de los días viernes serán a partir de las 21 y los días sábados y domingos a las 20 horas.

La Primera Fase dará comienzo el fin de semana del 20-21-22/08 (1° fecha) – 27-28-29/8 (2° fecha) – 3-4-5/9 (3° fecha) – viernes 10/9 (4° fecha) – 17-18-19/09 (5° fecha) – 24-25-26/09 (6° fecha)– 1-2-3/10 (7° fecha) – viernes 8/10 (8° fecha) – domingo 10/10 o lunes 11/10 (9° fecha - FIJA) y 15-16-17/10 (10° fecha).-

La Segunda Fase dará comienzo el fin de semana del 22-23-24/10 (1° fecha) – 29-30-31/10 (2° fecha) – viernes 5/11 (3° fecha) - domingo 7/11 (4° fecha – FIJA) – 12-13-14/11 (5° fecha) – viernes 19/11 (6° fecha) – domingo 21/11 o lunes 22/10 (7° fecha – FIJA) - 26-27-28/11 (8° fecha) – viernes 3/12 (9° fecha) – domingo 5/12 (10° fecha – FIJA).-

La Tercera Fase se jugará los días viernes 17/12 – sábado 18/12 y domingo 19/12.

Consideraciones generales

Recambios

Se deja expresa constancia que los eventuales recambios de jugadores (tres en total) se podrán realizar de la siguiente manera:

• Un recambio una vez transcurrido el 50% de la primera fase, es decir superada la fecha 5, pudiendo jugar en la fecha 6.

• Dos recambios antes del comienzo de la segunda fase. Caso contrario no se habilitara al jugador.

•En todos los casos el recambio es por un jugador de idéntica categoría.

Sistema de puntuación

Por partido ganado dos puntos

Por partido perdido un punto

Por no presentación cero punto

Conformación de los equipos

Los equipos deberán disputar los encuentros con un máximo de 9 jugadores mayores y un mínimo de 3 jugadores menores. Se podrá utilizar la proporción de manera descendente es decir, 8 mayores, 2 menores.

En referencia a este punto se puede seguir bajando la cantidad de jugadores mayores.

Para cumplir con el punto de presentación deberá haber nueve jugadores listos para jugar.

Programación

Toda modificación de horario y día de juego, debe ser informado a la FBPBA (tecnicalaprovincia@gmail.com y presidenciafbpba@gmail.com) antes del día jueves a las 20 de la semana anterior a la solicitud.

Escenarios de juego

Se deja establecido que todas las instituciones participantes deberán presentar gimnasio principal y alternativo a los efectos de agotar las instancias para que los partidos se jueguen. En ambos casos las direcciones de los mismos.

Queda postergado para la temporada siguiente la realización de una ronda de inspecciones en los estadios de juego y elaboración de un acuerdo de mejoras con cada institución sobre condiciones básicas de infraestructuras, principalmente seguridad sanitaria, vestuarios, pisos deportivos e instalaciones eléctricas.

Seguridad

Para la primera y segunda fase, se permitirá como personal de seguridad dos policías uniformados o tres agentes de seguridad privada, lo cual debe ser notificado vía e-mail a tecnicalaprovincia@.gmail.com los días jueves con nota original escaneada y firmada por el responsable de la agencia y la nómina del personal afectado con nombre - apellido y número de DNI.

Para los encuentros a disputarse en el Final Four y/o Play Off la seguridad deberá ser de cuatro policías uniformados.

La FBPBA puede solicitar durante toda la competencia, de acuerdo a las necesidades, mayor cantidad de personal de seguridad.

Valor e la entrada

Primera y segunda fase: máximo $200

Final four y/o Play Off máximo $300

Filmación

Todos los encuentros deben ser filmados por la entidad local, comenzando diez minutos antes de la hora prevista para el inicio del partido y finalizando cuando la dupla o terna arbitral y el equipo visitante abandonen el rectángulo de juego.

En caso que la misma sea solicitada por la FBPBA debe ser entregada en el plazo de 24 horas (no podrá tener relato o edición de imágenes).

Cabe destacar que cada club deberá contar con la instalación de internet.

Prensa

A efectos de publicitar las actividades las instituciones deberán designar un representante del área que redacte entre 15 y 25 líneas y material fotográfico del encuentro, sin hacer mención ni dar juicio de valor sobre rivales y jueces al siguiente e-mail (prensafbpba@gmail.com).

Fixture zona I

Primera fecha

Del 20-21-22/8/2021

Atlético Villegas Vs Argentino (Tl)

Los Indios (J) Vs 9 de Julio (J)

Libre: Cavul (L)

Segunda fecha

Del 27-28-29/8/2021

Argentino (Tl) Vs Los Indios (J)

9 de Julio (J) Vs Cavul (L)

Atlético Villegas: Libre

Tercera fecha

Del 3-4-5/9/2021

Los Indios (J) Vs Atlético Villegas

Cavul (L) Vs Argentino (Tl)

Libre: 9 de Julio (J)

Cuarta fecha

Viernes 10/9/2021

Atletico Villegas Vs Cavul (L)

Argentino (Tl) Vs 9 de Julio (J)

Libre: Los Indios (J)

Quinta fecha

Del 17-18-19/9/2021

9 De Julio (J) Vs Atlético Villegas

Cavul (L) Vs Los Indios (J)

Libre: Argentino (Tl)

Sexta fecha

Del 24-25-26/09/2021

Argentino (Tl) Vs Atlético Villegas

9 de Julio (J) Vs Los Indios (J)

Libre: Cavul (L)

Séptima fecha

Del 01-02-03/10/2021

Los Indios (J) Vs Argentino (Tl)

Cavul (L) Vs 9 De Julio (J)

Libre: Atlético Villegas

Octava fecha

Viernes 08/10/2021

Atlético Villegas Vs Los Indios (J)

Argentino (Tl) Vs Cavul (L)

Libre: 9 de Julio (J)

Novena fecha

Domingo 10 o lunes 11/10/2021

Cavul (L) Vs Atlético Villegas

9 de Julio (J) Vs Argentino (Tl)

Libre: Los Indios (J)

Décima fecha

Del 15-16-17/10/2021

Atlético Villegas Vs 9 de Julio (J)

Los Indios (J) Vs Cavul (L)

Libre: Argentino (Tl).