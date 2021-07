Phoenix Suns recibe en un juego decisivo a Milwaukee Bucks

La llave final de la NBA continua hoy sábado a las 22 horas de la Argentina y Phoenix Suns tendrá la oportunidad de volver a la cima siendo local.

En tanto, Milwaukee Bucks se aferrará a la posibilidad de pasar al frente por primera vez, ya que había arrancado perdiendo 2 0 y el pasado miércoles, al imponerse en su estadio 108 a 101, igualó la serie 2 a 2.

Para ello, los dirigidos por Mike Budenholzer neutralizaron los movimientos de balón de sus contrincantes y les generaron 17 pérdidas, cinco de Chris Paul, siendo estrella de la noche Khris Middleton, al convertir 40 puntos, capturar seis rebotes, colocar cuatro asistencias y lograr dos recuperos de balón parecen haberse robado el momento de la situación.

Los antecedentes

Lo concreto es que más allá de los ajustes, táctica y rendimientos individuales de la actualidad, siempre es bueno darle una mirada al pasado para ver cómo jugaron antes, que si bien esto no nos dirá qué pasará en la noche del sábado, sirve para reconocer las tendencias sobre lo sucedido, o para graficar con datos el valor de quedarse con un partido de este tipo.

Será la trigésima oportunidad en la historia de la NBA en que unas finales llegan igualadas 2-2 al quinto juego.

El equipo que ganó el quinto partido de una serie 2-2 se consagró campeón en 21 oportunidades, lo que representa un 72,4 % de las veces. De esos 21 campeones tras ganar el quinto juego, 13 cerraron la serie en el sexto encuentro: un 61,9 % de ellos.

En 2013 se presentó la última vez de un ganador en el quinto partido que no pudo consagrarse campeón. Fue para San Antonio Spurs de Emanuel Ginóbili, frente a Miami Heat, que terminó llevándose el anillo en el séptimo partido, luego del histórico Juego 6 del triple de Ray Allen para forzar el suplementario.

El equipo que jugó como local en el quinto match ganó 21 de ellos, es decir, un 72,4% de las veces. Las últimas cinco veces que se dio este contexto, la victoria quedó para el dueño de casa: Golden State en 2015, San Antonio Spurs en 2013, Dallas en 2011, Boston en 2010 y Miami en 2006. ¿Último visitante en ganar un Juego 5 estando 2-2? San Antonio Spurs frente a Detroit en 2005.

De los ocho equipos que ganaron el quinto partido como visitante, solo uno no logró consagrarse campeón, Los Angeles Lakers en 1962, ya que se impuso a Boston, pero después perdió los dos siguientes ante los Celtics, incluido el sexto cotejo en su estadio.

Phoenix ya estuvo en esta situación una vez, en 1976 frente a Boston. A la inversa de este 2021, los Suns perdieron los dos primeros y lograron igualar 2-2, pero perdieron el quinto a domicilio y no pudieron en el sexto.

Milwaukee también pasó por esta situación una vez, en 1974 y también ante los Celtics. Los Bucks perdieron el quinto en casa, pero lograron ganar el sexto a domicilio, para forzar el séptimo nuevamente en su territorio, pero Boston no dio lugar a la duda y se consagró campeón en Wisconsin.