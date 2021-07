Unión de Santa Fe es finalista de la zona Norte

Unión de Santa Fe se convirtió anoche en finalista de la zona norte de La Liga Argentina de Básquetbol, al volver a derrotar y eliminar a Ameghino de Villa María por 75-72. El goleo del ganador fue muy repartido a tal punto que el máximo anotador de los santafesinos fue Leonardo Lema con 12 concreciones.

En tanto Salta Basket igualó la serie contra Villa San Martín de Resistencia al imponerse 82 a 72 (25 de Facundo Arias Binda y 14 de Nicolás Zurschmitten para el ganador). Definen mañana domingo.

Batacazo de Quilmes

Quilmes de Mar del Plata dio la nota en las semis de conferencia Sur al derrotar con claridad al dueño de casa por 80 a 68 (23 de Raúl Pelorosso y 17 de Tyrel Lii como goleadores) y ponerse en ventaja.

Además Villa Mitre de Bahía Blanca (que eliminó a Ciclista) hizo un estupendo segundo tiempo y dio cuenta de Estudiantes de Concordia por 71 a 64 (con 17 de Franco Amigo y 14 de Ramiro Heinrich como máximos anotadores).

Hoy

Villa Mitre 71 (1) vs Estudiantes (C) 64 (0)

Salta Basket (1) 82 vs Villa San Martín 72 (1)

Deportivo Viedma 78 (0) vs Quilmes 80 (1)

Ameghino 72 (0) vs Unión 75 (2)

Hoy

16 Estudiantes (C) vs Villa Mitre

19 Quilmes vs Deportivo Viedma

Domingo

16 Villa San Martín (1) vs Salta Basket (1)

Lunes

16 Villa Mitre vs Estudiantes (C)

19 Deportivo Viedma vs Quilmes.