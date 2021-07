Comienzan las semifinales de la conferencia Sur

Tras acallarse el ruido de los cuartos de final donde quedó en el camino Ciclista Juninense, hoy darán inicio en Viedma (Río Negro) las semifinales de la conferencia Sur.

En primer turno, desde las 16, Villa Mitre de Bahía Blanca enfrentará a Estudiantes de Concordia. Luego será el turno del dueño de casa, Deportivo Viedma, que chocará contra Quilmes de Mar del Plata desde las 19.

Además ayer por la conferencia Norte, Villa San Martín de Resistencia (Chaco) le sacó ventaja a Salta Basket al imponerse por 78 a 71 en el primer punto de la serie semifinal.

En el otro juego, Unión de Santa Fe dio cuenta de Ameghino de Villa María (Córdoba) en un partido muy ajustado por 85-83 y también gana 1-0 la otra llave semifinal.

Ayer

Villa San Martín 78 (1) vs Salta Basket 71 (0)

Union (Sf) 85 (1) vs Ameghino 83 (0)

Hoy

16 Villa Mitre vs Estudiantes (C)

16 Salta Basket vs Villa San Martín

19 Deportivo Viedma vs Quilmes

19 Ameghino vs Unión (Sf)

Mañana

16 Estudiantes (C) vs Villa Mitre

19 Quilmes vs Deportivo Viedma

Domingo

16 Villa San Martín vs Salta Basket

19 Unión (Sf) vs Ameghino

Lunes

16 Villa Mitre vs Estudiantes (C)

19 Deportivo Viedma vs Quilmes.