Se llevó a cabo la edición 32 que quedará marcada por la pandemia

A pesar de la pandemia, el básquet argentino decidió celebrar la edición número 32 del Juego de las Estrellas en el Estadio Roberto Pando.

El invitado musical para la ocasión fue Sixto Yegros, un trapero argentino en ascenso. La fiesta arrancó, para todos los basquetbolistas, con alegría. El disfrute de poder competir sin limitaciones, sin pensar en los resultados, con los mejores del ambiente reunidos en una sola cancha generó un clima cálido y lleno de sonrisas. Todo fue goce para los protagonistas que, esta vez, vistieron los uniformes de los equipos Negro y Blanco.

El evento contó con la presencia de dos integrantes de Las Lobas, de la selección femenina argentina de básquet adaptado. Cabe destacar su actuación en el primer circuito de la noche. Mariana Redi y Evangelina Paiva lograron tiempos muy bajos, aún jugando con pelotas más pesadas de las acostumbradas en los entrenamientos y partidos. Estas mujeres consiguieron mostrar una cara del tan amado deporte con muy poca visibilidad para la sociedad. El dinamismo con el que pasaron todos los obstáculos sorprende a cualquier espectador, generando inquietud por el básquet adaptado.

Juan Aude y Carlos Valdovinos, representantes de Los Topos, de la selección argentina de básquet para sordos, lograron sobresalir con su participación, adaptándose a partidos de personas oyentes sin ningún tipo de inconveniente, estando siempre totalmente por encima del juego y dominando la naranja en todo momento. Valdovinos fue parte del equipo Blanco, obteniendo buenas penetraciones con varias conversiones a lo largo del partido que cerró la noche.

Fernando Zurbriggen, debutante en esta edición del Juego de las Estrellas, participó en el equipo Negro, ganador del primer circuito de la noche. El base de tan sólo 23 años y flamante jugador del Obradoiro para la nueva temporada de la Liga Endesa, festejó el triunfo con un baile con movimientos pélvicos al compás de la música y fue aclamado por el público presente. No le fue posible al MVP dejar de sonreír durante toda la noche.

Juan Gutiérrez, ex basquetbolista de Obras, anotador por excelencia, medallero de la Selección durante muchos años y muy querido por todos, sigue sorprendiendo con su afinidad por el aro. Participó por el Juego de Tiros, logrando puntos limpios y sin esfuerzo aparente. Como siempre, excelente persona, ante todo, se lo vio disfrutando de la fiesta del básquet argento.

Se jugó el desafío 3x3 en el cual ganó el equipo Blanco por dos puntos. El equipo Negro se acercó hacia el final pero no pudo llevarse la victoria. Destacada la figura de Kevin Hernández con grandes tiros convertidos. El hombre que se suma a Boca para la próxima temporada de Liga Nacional se mostró eufórico y alegre durante toda la noche. Su disfrute hizo vibrar las gradas del Roberto Pando.

Franco Baralle, osado base y joven talento argentino, mencionó, entre risas, la supuesta dificultad en tiros de su compañero de equipo Kevin, pero no se animó a repetir la broma cuando este último pudo escuchar el comentario. Se sintió la relajación de los jugadores a lo largo de la noche, pero la realidad es que todos fueron a ganar.

Llegó el momento para el Tiro de las Estrellas desde mediana y larga distancia. Si bien el triunfo se lo llevó el equipo Negro, gracias al tiro de larguísima distancia de Paolo Quinteros en tiempo record, cabe destacar la participación del Pipa con sus aciertos limpios llenos de pura técnica a lo largo de las dos rondas.

El Torneo de Triples fue disputado en la segunda ronda por Nicolás Romano, que se suma a Instituto para la temporada de Liga que vendrá, y el eterno Paolo. El intachable Quinteros logró arrebatarle el título a Romano, quien hubiera ganado la primera ronda, obteniendo 19 puntos contra los 13 del ex-cuervo. De esta forma, Paolo Quinteros se consagró Tricampeón del Torneo de Triples.