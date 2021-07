El 24 de septiembre comenzará el Súper 20

Ya finalizada la Liga Nacional, comienzan los indicios claros para lo que será la temporada 21-22. Las diferentes competencias que contendrá, y sobre todo las fechas con ciertas novedades importantes. La propuesta de la temporada 2021/2022 se construye aún bajo la situación de incertidumbre sobre las condiciones en las cuales se podrá desarrollar la competencia: situación de la pandemia en los meses de septiembre en adelante, nivel de vacunación de la sociedad, restricciones de circulación o diferencias en cada provincia.

Súper 20

Será el primer torneo a desarrollarse. Comenzaría el 24 de septiembre tras la entrega de las listas de buena fe (habrá tiempo hasta el 12 de dicho mes). A fines de julio las fechas administrativas como cesión de plaza y libre deuda. Habrá cuatro grupos (A y B del Norte, C y D del Sur), pero aún sin saber cómo se llevará a cabo. Una sede por cada grupo es una opción o bien una sede por Conferencia (ejemplo: Córdoba y Buenos Aires).

Habrá un final 8 a disputarse del 21 al 24 de octubre. Clasifican los 2 primeros de cada grupo. Los 4 primeros cabeza de serie se sortean los rivales entre los 3 segundos de los demás grupos. Serán todos partidos únicos, en el día 1 habrá cuatro encuentros, luego semifinal, día de descanso y la final.

LNB

La idea original es comenzar la temporada 21-22 el 3 de noviembre hasta la segunda semana de mayo. Serán 38 juegos de todos contra todos (ida y vuelta) con la novedad del sistema de giras siempre dependiendo del momento epidemiológico en el país. Una fase regular que se extendería hasta el 14 de marzo. Clasifican a la post temporada los primeros 14 equipos. Del 15° al 18° finalizan su participación y 19° y 20° jugarán play out por el descenso

Del 25 al 31 de marzo se jugaría un play in 11 vs 12 y 13 vs 14 a un juego en la cancha del mejor ubicado. El ganador de 11 vs 12 clasifica, mientras que el ganador de 13 vs 14 juega contra perdedor de 11 vs 12. De ahí quedarían los 12 elencos para la siguiente etapa. Del 5 al 9 de abril al mejor de 3 reclasificación arrancan los playoffs, donde los primeros cuatro elencos esperan para la siguiente fase. Jugarán del 5° al 12° para sumarse a los cuartos de final.

¿Cómo será el cierre de torneo? Los cuartos de Final se jugarán del 13 al 21 de Abril al mejor de 5. En el caso de las semifinales, estas irán del 25 abril al 2 de mayo. ¿Las finales? Al mejor de 7 juegos desde el 7 de mayo.

Liga de desarrollo

Regresa la Liga de Desarrollo, quizás la noticia más importante dentro de las novedades. Luego de anexar la LDD con el Federal (de hecho hay elencos que siguen compitiendo en el torneo en playoffs), se decidió volver a su antiguo formato. Serán parte junto a los equipos de Liga Nacional en las giras y jugarán de esta manera. Jugarán el día previo al partido de Liga como sucedía anteriormente. Podrán jugar dos U23 y el resto U21 para formar el equipo.

Oberá sigue sumando

Diferentes novedades en el mundo de Oberá. Desde lo que sucede dentro de la cancha de básquet hasta lo institucional en el elenco liguero de Misiones. Ya cuenta con dos jugadores más pensando en la 21-22 de la Liga Nacional pero siempre con la idea del desarrollo de infraestructura dentro de sus instalaciones.

Otro extranjero

Clint Robinson nueva ficha extranjera El pivote, es oriundo de Montego Bay (Jamaica), mide 2.03 de estatura. Viene de jugar las últimas dos temporadas en Real Murcia de España. Será otro de los elementos foráneos del equipo sumado al alero Samuel Yeager y el interno Joshua Morris.

Se desempeña como pivot. Con su último equipo participó de dos temporadas logrando el ascenso a la segunda categoría. Allí estuvo presente en 29 partidos, promediando 10 puntos y 6 rebotes totales por juego. Además de la LEB Oro, estuvo en Portugal y Canadá.

Tael Gómez Quinteros será una de las fichas U23 del equipo. En la pasada temporada de Liga Nacional aportó 3.5 ppp, 3.3 rpp, 1.8 app en 38 partidos disputados con el celeste. Es el único jugador que vistió la camiseta de OTC en todas las categorías, desde infantiles, pasando por Liga Argentina y Liga Nacional; ahora, sumando a sus aspiraciones la posibilidad de jugar la Liga Sudamericana. Siendo un ejemplo de constancia y espejo para varios de sus compañeros.

Luces LED en las canchas de tenis

Continúan las mejoras en el club, en esta oportunidad en las canchas 4 y 5, donde se colocaron en las 6 torres de iluminación un total de 20 reflectores con tecnología LED.

Agradecemos a NEA Eléctrica por la financiación y la dirección técnica, como así también las empresas, socios y tenistas que gestionaron y colaboraron para concretar un anhelo para los practicantes de este deporte histórico.

Además, continuamos con las mejoras y puesta apunto de todas las canchas.

Colectivo renovado

Gracias al aporte de los socios y de las empresas que acompañan al Oberá Tenis Club se pudo lograr la renovación de modelo del ómnibus que traslada a todos los deportistas del celeste.

Otro gran paso pensando en la siguiente temporada de básquet, pero también en cada deporte que incluye a Oberá. Un especial agradecimiento desde la institución a la Empresa Crucero del Norte.

Buchanan en Olímpico

Olímpico va cerrando su plantilla para la 21-22 de la Liga Nacional. Encontró su interno para comenzar la temporada. Se trata del norteamericano Mike Buchanan de 27 años y 2m14. con pasado reciente en el Força Lleida de la Liga LEB Oro de España donde se mantuvo por dos temporadas. Anteriormente había estado en el baloncesto de Estonia, también por dos años.

Su formación fue en la Universidad de South Carolina Upstate en la NCAA jugando para los USC Upstate Spartans durante cuatro temporadas.

Mike Buchanan se suma al plantel conformado por Guillermo Aliende, Luciano Cáceres, Tomás Zanzottera, Federico Grun, Juan de La Fuente, Luciano Ortiz, Santiago Arese, Sebastián Morales y Francisco Filippa.

Legaria es el asistente

Raymundo Legaria estará en el banco de suplentes junto a Leo Gutiérrez. El ex base de Liga se retiró como jugador profesional con la camiseta de Luis Luciano de Urdinarrain, Entre Ríos en el Torneo Federal y en la actualidad se desempeñaba como coordinador y entrenador de esa institución.

En LNB ganó 3 títulos (Ben Hur, Boca y Peñarol). Además 2 Ligas de las Américas (Peñarol y Regatas), 1 Liga Sudamericana (Ben Hur) y 1 Sudamericano de Clubes (Boca). En Ben Hur, Boca y Peñarol fue compañero de Leo Gutiérrez.