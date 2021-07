El COI reconoció que hubo dudas sobre la disputa de los Juegos

Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), reconoció que dicha entidad “dudó todos los días en los últimos quince meses” sobre la celebración de los Juegos de Tokio que comenzarán la semana próxima. “El COI dudó todos los días. Cuando anunciamos el aplazamiento de los Juegos por un año (en marzo de 2020), no sabíamos lo que iba a pasar. Y fue más difícil de lo que imaginamos”, explicó Bach.

“Hemos tomado decisiones cada día y, al día siguiente, había que adaptarse y, de nuevo, tres semanas después, había que adaptarse”, puntualizó. El dirigente alemán manifestó que “el reto también era que no podíamos dar parte de nuestras dudas, porque todos las tenían; ya sea los deportistas, el comité organizador, el gobierno japonés. Y el COI está en una posición en la que no puede mostrar dudas”. “¿Cómo convencer a los deportistas de seguir entrenando, a los comités olímpicos, las federaciones internacionales de organizar eventos, o a los patrocinadores de mantener su apoyo, si tú mismo muestras una falta de confianza?”, aseveró.

A todo esto, Tokio informó su mayor número de nuevos casos de coronavirus en casi seis meses. Los 1.149 contagios de las últimas 24 horas en la capital de Japón constituyen la cifra más elevada para una jornada desde el pasado 22 de enero. También marcaron el vigésimo quinto día consecutivo en que los casos fueron más altos que una semana antes, dijeron autoridades sanitarias de Tokio.

Tokio y prefecturas (ciudades) vecinas entraron el último lunes en un “estado de emergencia” declarado la semana pasada por el primer ministro japonés, Yoshihide Suga ante el persistente aumento de los casos de coronavirus, que fue atribuido a la variante Delta, que es más contagiosa. En virtud del estado de emergencia, los Juegos Olímpicos se realizarán sin público, luego de haberse suspendido el año pasado por la pandemia. Suga le pidió a Bach que se asegurara de que los Juegos Olímpicos sean seguros, especialmente para el público japonés, ya que menos del 20 por ciento de la población del país está completamente vacunado. “Para lograr la comprensión de nuestra gente, y también para el éxito de los Juegos de Tokio, es absolutamente necesario que todos los participantes tomen las acciones y medidas adecuadas, incluidas las contramedidas contra la pandemia”, dijo Suga a Bach.

Pasaron a cuartos

El dobles de Etcheverry y Tirante avanza en Italia La dupla platense, compuesta por Tomas Etcheverry y Thiago Tirante avanzó a los cuartos de final en dobles del Challenger de Todi, en Italia, al derrotar a sus pares el croata Zvonimir Babic y el alemán Fabian Fallert por 6-4, 3-6 y 10-6 tras una hora y 14 minutos de juego.

En la próxima ronda habrá un duelo puramente sudamericano, ya que Etcheverry y Tirante jugarán ante el peruano Alexander Merino y el argentino Facundo Díaz Acosta, que en la primera ronda eliminaron al binomio italiano Francesco Maestrelli y Matteo Arnaldi por 7-6 (2), 4-6 y 10-7. A todo esto, Thiago Tirante (329) estuvo cerca dar el golpe en los octavos de final del singles del torneo italiano al caer frente al italiano Federico Gaio (151) por 6-7 (1), 6-1 y 76 (2). Y Tomás Etcheverry (166), se medirá hoy 11:30 (hora argentina) al italiano Matteo Arnaldi (813), en busca de los cuartos de final.

Volvió a perder

Estudiantes, eliminado del torneo Federal de Básquet La victoria de Zárate Basket sobre Perganino 76 a 73, a primer turno, le quitó la mínima chance que tenía Estudiantes de clasificar a las semifinales del torneo Federal de básquet. En el cierre del Cuadrangular “M” de la Conferencia Bonaerense (Sur), el Pincha sufrió la tercera derrota al hilo contra el local, Unión de Mar del Plata 91 a 84, que también se quedó afuera.

Estudiantes necesitaba un milagro para pasar de ronda, porque primero tenía que esperar un triunfo de Pergamino Básquet y después ganarle por una diferencia de 16 puntos a Unión.

En el encuentro se vivió un momento emotivo cuando restando un minuto para el final, el entrenador albirrojo decidió suplantar a Juan Pablo Sartorelli (38 años), que con este partido marcó su despedida. El máximo anotador estudiantil resultó ser Álvaro Yarza con 19 puntos.

“Los amistosos sirven para corregir errores del juego en equipo”, manifestó el base argentino Nicolás Laprovíttola, base del seleccionado argentino de básquet aseguró que el equipo llegará “bien” a los Juegos Olímpicos de Tokio, más allá de las tres derrotas en los partidos amistosos frente a sus pares de Australia, Nigeria y Estados Unidos, que tuvieron lugar durante la preparación de la ciudad de Las Vegas.

“Yo creo que el equipo va a llegar bien a los Juegos Olímpicos. Contra Australia hicimos un partido bueno, con Nigeria nos dejó malas sensaciones y frente a Estados Unidos cometimos errores de los que debemos aprender y ajustar. Tenemos buena química y sabemos los roles de cada uno”, reflexionó el ex jugador de Real Madrid.

“Algunos dicen que nos tocó el grupo de la muerte, pero nos tocó y hay que prepararse para el rival que nos toca. No nos dio lo mismo perder estos amistosos, no hicimos los mejores partidos y a veces, si bien es normal, no está bueno”, afirmó.

Argentina, actual subcampeón del mundo, compartirá el grupo C contra España (campeón mundial), Eslovenia (campeón europeo) y Japón. “Este período es diferente a la previa del Mundial. La mirada puesta en nosotros es otra, nos pasó con Nigeria en el amistoso del otro día,

De cara a los juegos de tokio

Laprovíttola pide tranquilidad por las derrotas nos costó y ellos nos enfrentaron como los subcampeones mundiales que somos”, remarcó. Laprovíttola es actualmente agente libre en la previa al Juegos, ya que Real Madrid decidió no renovarle el vínculo en este mercado de pases y tiene posibilidades de quedarse en el país con Barcelona o de emigrar al Paok de Grecia.

“Es un viaje atípico, estamos más encerrados que en la calle y cuando estamos afuera hay menos gente que en la etapa pre-pandemia. Nosotros nos vacunamos en el viaje a Las Vegas, pero tenemos protocolos que seguir y evitar el contagio de coronavirus en la previa a los Juegos Olímpicos, porque nos condicionaría mucho”, reafirmó. “Usamos siempre el barbijo, no salimos casi a cenar y mucho lavado de manos. Estamos muy cuidadosos con todo. Nos cuidamos por lo deportivo, pero también por nuestra salud”.

“Está entrando gente joven en el equipo, tenemos muchas ganas y nos adaptamos al nuevo momento. Tenemos expectativas de hacer buenos Juegos Olímpicos”, aseguró. Además, Laprovíttola es el segundo jugador más grande del plantel, con 30 años, por debajo de Luis Scola (41) y eso le resulta una “gran responsabilidad” a la hora de colaborar en el “liderazgo” del vestuario junto con Facundo Campazzo.