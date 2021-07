Milwaukee Bucks descontó frente a Phoenix Suns

Los Milwaukee Bucks vencieron a los Phoenix Suns por 120 a 100, para acortar la diferencia a 1-2 en la serie definitoria de la NBA de básquetbol y esta noche intentará ponerse 2 a 2 cuando vuelva a ser local en el cuarto juego de la fase definitoria.

Por segunda vez en la historia de las finales de la NBA, un jugador termina con 40 o más puntos y diez o más rebotes en partidos consecutivos. El primero fue Shaquille O'Neal, durante la definición de 2000, el otro fue ahora Giannis Antetokounmpo.

El astro griego cerró una gran noche en Milwaukee con 41 puntos, 13 rebotes y 6 asistencias en 38 minutos para que sus Bucks se lleven el tercer punto de la serie por 120 a 100, y de esta manera achiquen la desventaja 1-2.

Todavía no existe rastro alguno de la hiper extensión en la rodilla izquierda que sufriera Giannis durante el cuarto partido de las finales de conferencia, ante los Atlanta Hawks; muy por el contrario, el ala pivot está haciendo lo que quiere en la cancha.

De todas maneras, las alarmas se encendieron temprano, cuando Antetokounmpo abandonó el rectángulo de juego luego de disputarse los primeros tres minutos y medio. Finalmente sería un susto, algo que dejaría en claro a partir del segundo cuarto.

En el balance de dominio durante el primer tiempo, la balanza se inclinó más a favor del dueño de casa, que se fue arriba ostentando la máxima ventaja, hasta ese momento, de 60-45. En los primeros doce minutos de acción, los Suns se impusieron gracias a la gran presencia de Ayton, quien dominaba a gusto la pintura.

Conducido por Chris Paul (19 pts, 9 asistencias), Phoenix era el dueño de los tiempos del partido, y la pintura, la propiedad privada de Ayton, quien terminó con 12 tantos y un inapelable 6/7 de cancha.

Giannis comenzó a tener más participación en el arranque del segundo chico, y poco a poco el sol se iría apagando. La salida de Ayton dejó sin opciones a los Suns en ataque, algo que Milwaukee aprovechó de gran manera: metió un parcial de 12-2 y pasó al frente 42-38. Giannis ya tenía 11.

Una gran jugada colectiva que terminó con una volcada en transición de Bobby Portis, más un triple del propio ala pivot, dejaron a los Bucks arriba 58-45. Finalmente, la primera mitad terminaría 60-45.

El tercer cuarto de acción fue de alto octanaje. Ofensivamente muy vistoso, con ambos equipos inspirados y muy cambiante en cuanto a los momento en que cada uno predominó. No obstante, los Suns jamán lograron ser sólidos en defensa, y lo pagaron caro.

Un gran ingreso de Cam Johnson, autor de 10 de sus 14 puntos, dejó nuevamente en partido a los Suns, que no contaron con la inspiración de Devin Booker (10 puntos). Luego de estar 15 unidades bajo, el equipo de Monty Williams se puso 70-74, a 5:22 del final del cuarto. Pero ese sería el principio del fin para los del Valle del Sol.

De allí en más, Milwaukee metió un parcial lapidario de 24-6, que no solo evitó el crecimiento de Phoenix cada vez que parecían regresar al partido, sino que significó un golpe psicológico. Jrue Holiday fue determinante en este pasaje al anotar 4 de sus 5 triples. El base terminó la noche con 21 puntos, 9 asistencias y 5 rebotes. Antetokounmpo sumaría 16 más.

Por su parte, Khris Midleton terminó la velada con 18 tantos, producto de 6/14 de cancha, 7 rebotes y 6 asistencias; asimismo, Portis y Brook Lopez anotaron 11 cada uno para los de Mike Budenholzer, quienes volverán a ser locales hoy miércoles, en el cuarto partido de la serie.