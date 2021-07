Con la presencia del juninense Nicolás Romano, se realizará hoy el 32° “Juego de las Estrellas”

Con formato renovado y la presencia del basquetbolista juninense Nicolás Romano, se realizará hoy la 32º edición del Juego de las Estrellas presentada por Pan American Silver Argentina, en el Polideportivo Roberto Pando. El evento se emitirá por TyC Sports y TyC Sports Play en vivo desde las 21 horas.

La fiesta de los jugadores del básquet argentino vuelve a escena, tras su última presentación en el 2019. El evento se realizará sin público, siguiendo los protocolos sanitarios obligatorios. Después de haber vivido una inolvidable jornada en Lanús (31° edición), el Juego regresa con un formato renovado y atractivo.

Será otra oportunidad para disfrutar del show con una nueva dinámica de competencia que tendrá atrapado a los espectadores desde el inicio hasta el cierre del Juego. Los conjuntos Negro y Blanco estarán conformados, cada uno, por 13 participantes que, debido al contexto sanitario del país, fueron convocados por la organización.

“Para poder cumplir con todos los protocolos que se requieren para realizar el evento en estas condiciones, no pudimos realizar la elección de los protagonistas como es habitual. En esta edición y por motivos lógicos, los jugadores fueron invitados por la ADJ teniendo como prioridad cuestiones logísticas”, aclaró Michael Stura, presidente de la Asociación de Jugadores.

Así, cada equipo contará con 8 jugadores de la Liga Nacional, 2 jugadoras del básquet argentino, un Topo (integrante de la selección argentina masculina de sordos), una Loba (integrante de la selección argentina femenina de básquet adaptado) y una Leyenda, mientras que los entrenadores serán Gonzalo García y Sebastián González.

“La intención en el Juego de las Estrellas es hacer hincapié en la inclusión, que todos se sientan parte del evento y así crear un principio de igualdad y de competencia bajo el lema: Tod@s somos el Juego”, agregó Stura.

Con un formato inédito y atractivo, los jugadores competirán tanto en el partido como en las actividades para definir el equipo ganador de la noche. Cada competencia (Torneo de Triples, Tiro de las Estrellas All In, Carrera de Habilidades TSP y Desafío 3×3 Converse) tendrá un campeón y también sumará cinco puntos en el tablero general para el equipo.

Los participantes del 32° Juego de las Estrellas.