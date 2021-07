Ciclista arranca los playoffs ante Villa Mitre

El verdirrojo arranca su camino por playoffs, cuando enfrente hoy desde las 17 a Villa Mitre de Bahía Blanca. El elenco de Jaule llega a esta instancia tras ganar las 2 “finales” ante Estudiantes de Olavarría. Los bahienses vienen de dos derrotas.

Favorable a Villa Mitre

Los encuentros entre sí tienen un claro dominador y es Villa Mitre. Tanto la temporada pasada como la actual, Ciclista no pudo ganarle. Pero veremos en este nuevo contexto de playoffs si cambia la mano.

Actualidad verdirroja

Ciclista llega a los playoffs luego de salir séptimo y tener un récord 13-13. El verdirrojo demostró carácter y ganó las dos finales que tenía ante Estudiantes de Olavarría, tanto de local como de visitante. Cuando todo se veía negro, apareció Maximiliano Tamburini con un triple salvador de mitad de cancha y luego contó con extraordinarias actuaciones de Alejo Britos y Christian Boudet.

La adaptación de los brasileños

Daniel Jaule todavía tiene que retocar la adaptación de Ralfi Ansaloni y Rafael Paulichi. Si bien mostraron ganas y compromiso con el equipo, no le están dando garantías en ofensiva. En caso de mejorar, el verdirrojo sería un equipo aún más peligroso.

El acto oficial en Viedma

La gobernadora, Arabela Carreras, y el vicegobernador, Alejandro Palmieri, encabezaron el acto central para dejar formalmente presentado este torneo muy importante para la Provincia, que contó con la presencia del presidente del Deportivo Viedma, Fernando Casadei y el jefe de gabinete de la municipalidad, Marcos Castro.

Viedma fue elegida por tercera vez en la temporada como sede de la categoría, a partir del esfuerzo, la responsabilidad y el trabajo articulado entre Deportivo Viedma, el Gobierno de Río Negro y el municipio local.

"Vamos a tener, como rionegrinas y rionegrinos, la oportunidad de estar participando activamente en este último tramo de la competencia", resaltó la gobernadora Carreras. Destacó la presencia de Deportivo Viedma y Del Progreso de Roca, conjuntos que "jerarquizan la categoría con su presencia".

"Lo más importante es mirar como los chicos y las chicas van adquiriendo cultura deportiva, insertándose en un mundo sano, de compañerismo y de equipo", manifestó la mandataria, quien además felicitó al Depo Viedma "por el compromiso en la organización, incluso en estos tiempos difíciles".

Por su parte, Casadei resaltó la importancia de contar con esta instancia en la ciudad. "Estamos muy contentos, cuesta muchísimo traer un evento de estas características", dijo y agradeció el apoyo de la Provincia. Aprovechó la ocasión para entregar a la gobernadora el proyecto de construcción del Viedma Center, el complejo que se planifica levantar en el predio adquirido recientemente.

En este marco, la gobernadora entregó dos aportes al club de la capital provincial y elementos deportivos para la Escuelita.

Acompañaron el acto, el secretario general, Daniel Sanguinetti; los legisladores Facundo López y Marcelo Szczygol; el gerente de Relaciones Institucionales de Lotería de Río Negro, Roberto López y el presidente del Club Del Progreso de General Roca, Fabián Nori.

Ayer

Echagüe 75 vs Salta Basket 86

Villa San Martín 83 vs Deportivo Norte 75

Unión (Sf) 82 vs Estudiantes (T) 88

Hoy

11 Salta Basket vs Echagüe

11 Quilmes vs Lanús

14 Deportivo Norte vs Villa San Martín

14 Estudiantes (C) vs Atenas

17 Estudiantes (T) vs Unión (Sf)

17 Villa Mitre vs Ciclista

19 Barrio Parque vs Ameghino

19 Deportivo Viedma vs Racing (Ch)

Mañana

11 Lanús vs Quilmes

14 Atenas vs Estudiantes (C)

17 Ciclista vs Villa Mitre

19 Racing (Ch) vs Deportivo Viedma

Sede Córdoba

Hoy

Salta Basket vs. Echagüe

Deportivo Norte vs. Villa San Martín

Estudiantes (T) vs. Unión (SF)

Barrio Parque vs. Ameghino

Martes 12/7

Echagüe vs. Salta Basket

Villa San Martín vs. Deportivo Norte

Unión (SF) vs. Estudiantes (T)

Ameghino vs. Barrio Parque

Sede Viedma

Mañana

Lanús vs. Quilmes

Atenas vs. Estudiantes (C)

Ciclista vs. Villa Mitre

Racing vs. Deportivo Viedma

Miércoles 14/7

Quilmes vs. Lanús

Estudiantes (C) vs. Atenas

Villa Mitre vs. Ciclista

Deportivo Viedma vs. Racing

Rocamora ya tiene nuevo Coach

A pocas horas de terminar su participación en la actual temporada de la Liga Argentina, Tomás de Rocamora confirmó que Carlos Andrés Pérez será el nuevo entrenador para en la edición 2021/22. El Cali, quien pasó por diferentes estamentos del club como jugador y entrenador, reemplazará así a Juan Manuel Varas tras la salida para dirigir a Argentino de Junín en la Liga Nacional.

Pérez también posee una historia muy particular con Rocamora. Como jugador completó dos etapas y en la segunda integró el equipo dirigido por González y que un 9 de julio de 2006 se consagró campeón en la Liga Entrerriana barriendo la serie 3-0 frente a Estudiantes de Concordia. Con el ascenso sobre los hombros también compuso el plantel que disputó la primera Liga B y consiguió mantener la categoría.

Entre 2008 y 2013 fue asistente técnico de Martín Amden entre Liga B y TNA. En ese periodo coordinó las categorías U17 y U19. Con la primera se consagró campeón entrerriano en 2012. También se desempeñó como coordinador deportivo de la institución. En 2014 se marchó para crear su propio camino como coach en Central Entrerriano de Gualeguaychú y pelear por el ascenso en el Torneo Federal. En esta misma categoría también dirigió a Atlético Saladas en la edición 2018/19.

Ahora retornará a Rocamora y compartió sus primeras impresiones. “La verdad que volver al club me pone muy contento, es un desafío muy lindo y creo que me llega en un momento muy bueno porque tomé experiencia en todos los clubes que trabajé; así como en campus y de asistente en la selección mayor de Entre Ríos durante cuatro procesos. Desde ese lado me siento preparado y es una alegría poder volver al club del que soy hincha y me inicié como jugador y entrenador”, manifestó.

Respecto a cómo se originó esta oportunidad, Pérez detalló: “Fue una sorpresa la verdad, y lo que más reconforta es que un colega no se queda sin trabajo y sí, en cambio, se va a entrenar Liga Nacional; algo espectacular. Tenía muchas ganas que se dé esta posibilidad y la voy agarrar, trabajar y dejar todo en cada momento; tanto en entrenamientos como en juegos. Me siento súper feliz”.

A la hora de abordar la temática sobre si ya mantuvo charlas con la dirigencia pensando en el nuevo armado de plantel y cuerpo técnico, respondió: “Por ahora con la dirigencia solo se habló de mi llegada, pero seguramente vamos a tener una reunión para determinar lo que piensan ellos y darles mi punto de vista en relación a todos”.

Claro que no solo asumirá la responsabilidad de guiar al plantel en la Liga Argentina, por eso Cali agregó: “No solo voy a ser el entrenador en jefe del primer equipo, sino que también voy a coordinar, en conjunto con los entrenadores de inferiores, todo el básquet masculino. Eso es algo que me encanta, en cada club que trabajé estuve involucrado; me gusta y para seguir la filosofía del club también”.

También señaló que: “No hemos tenido la oportunidad de delinear todo con la dirigencia con respecto al plantel y cuerpo técnico; más teniendo en cuenta que no se terminó de competir esta temporada así que será para más adelante”. A sus 50 años, con un pasado en el club como jugador y entrenador, y con la experiencia recogida en otras instituciones, Cali Pérez se prepara para un nuevo desafío. Uno en el que tenía muchas ganas de estar.