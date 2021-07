Maximiliano Tamburini se convirtió en el jugador con más presencias en el club Ciclista Juninense

El basquetbolista Maximiliano Tamburini llegó a los 200 partidos vistiendo la casaca de Ciclista Juninense en la Liga Argentina y es el jugador con más presencias en la historia del club, contando solamente la segunda división.

El “Guante”, como lo apodan, debutó en la temporada 2012/2013, de la mano de Mauricio Santangelo. Sus primeros puntos fueron en el playoff ante Estudiantes de Concordia (8), donde el verdirrojo quedó afuera 3-1 ante el futuro campeón.

Luego, se quedó en el club jugando en la temporada 2013-2014, que fue soñada para el club. Su entrenador de inferiores, Julian Pagura, arregló condiciones para dirigir al primer equipo y lo utilizó en casi todos los partidos a pesar de sus cortos 17 años. Ciclista se coronaba campeón ante Instituto.

En la siguiente temporada, formó parte de Ciclista en la Liga Nacional 2014-2015, pero el club regresó a la Liga Argentina (ex TNA), y jugó 2 temporadas más en el verdirrojo bajo la tutela de Facundo Sucatzky (2015-2016 y 2016-2017). En la segunda campaña logró el mejor porcentaje del TNA en tiro de 3 puntos.

Hubo un paréntesis entre Tamburini y Ciclista, que fue en la 2017-2018, donde el tirador se fue a la Zona Norte de la categoría, más precisamente a Ameghino de Villa María.

Miguel Had se proclamaba como nuevo presidente de la institución Juninense y lograba la vuelta de Tamburini para la 2018-2019, en el equipo que dirigía Leo Costa y terminó Manuel Japez. Sería la primera como Maxi de Capitán del club, a sus 22 años.

Renovaría para la 2019-2020, esta vez con la conducción de Fabricio Salas en la temporada que quedó con 30 partidos debido a la Pandemia.

Y finalmente llegamos a este torneo atípico en el 2021, que jugados 26 encuentros (el 24, se perdió dos por lesión), llegó a la suma de 200 partidos en Ciclista, sin contar la Liga Nacional. En este caso, dirigido por su coterráneo Daniel Jaule, el verdirrojo está en playoff e irá por más, en una gran temporada.

“Yo soy hincha desde chiquito del club, y cuando iba a la platea y sufría con mi familia, soñaba con jugar alguna vez un partido profesional. Cuando miro para atrás y veo el camino recorrido, me llena de orgullo. Es más de lo que soñé”, contó Tamburini.

Top 5- presencias de Ciclista contando solo Liga Argentina

Maxi Tamburini 200 PJ

Bruno Oprandi 188 PJ

Franco Balbi 127 PJ

Alejandro Konsztadt 118 PJ

Sebastian Picton 117 PJ

Los cruces de playoff, desde el domingo 11

Dep. Viedma vs Racing Chiv.

Villa Mitre BB vs Ciclista Juninense.

Estudiantes Conc. vs Atenas Patagones.

Quilmes MdP vs Atlético Lanús.