Argentina fue goleada por Francia en su tercera presentación

Argentina no tuvo respuestas ante el caudal de energía y potencia de Francia. Cedió 89 - 52 y finalizó tercero debido a la diferencia de puntos en el Grupo C.

Argentina se esmeró en defensa en el inicio. Controló muy bien a Wembanyama con sus 2,19 y generalmente ganó su rebote. Pudo correr, pero prácticamente sin éxito. Fernández no estuvo fino con el aro, forzó sus 1 vs 1 y no hubo limpieza en las situaciones ofensivas. Francia sin tiro a distancia, incómodo en el partido y Argentina se animó con decisión a desafiar a su rival y mostrar sus cartas.

Rodríguez nuevamente muy activo (4 pts, 3 reb) y siendo la vía de gol más clara dentro de un pasaje nublado adelante (6 - 2 en 3m 40s). El albiceleste no pudo sostener su buen andar. Díaz desconectado, Francia con trap en la primera línea y Méndez sin lograr anotar con solvencia. Francia ajustó el tiro externo y encarriló en el partido. Se soltó en ofensiva, acertó a distancia (pasaje de 8-0) y subió su dinámica con Strazel en la conducción.

Argentina siguió errático, sin referencia ni caída directa, Francia ajustó a tiempo (5 tapas) y siempre la presencia de Wembanyama fue un problema intentando lanzar o concretar cerca del aro. Lesmond y Ugolin anotaron y Francia creció en ambos costados. A Fernández (1-7t2) le cambiaron la marca, nunca llegó cómodo al aro, Argentina con 4-25 de campo y cediendo el primer parcial 16 - 9 aún con una defensa correcta y conteniendo la primera línea.

El equipo continuó con enormes problemas ofensivos. Francia ganó el duelo físico, no permitió nunca penetraciones fáciles y Argentina cayó en la trampa. Forzó demasiado su idea de 1 vs 1, Fernández enceguecido con su idea de encarar y en línea total sin soluciones. Francia con trap y step muy largos con sus jugadores versátiles sin Wembanyama en cancha.

Traore y Dessert fueron importantes y Argentina sin variantes para contestar. De hecho, Francia extendió a +19 la ventaja en medio periodo aportando otra velocidad, segundas opciones y frustrando a todo Argentina. No hubo claridad en la conducción, ni Pérez ni Corbalán aportaron esa frescura, tampoco Copes para lanzar y Rossi buscando contra todos, pero lejos de poder superar la defensa de los galos.

Para colmo, nunca llegó el triple, tampoco la comodidad y Argentina se vio superado, atado y muy controlado sin plan b. Un buen reingreso de Rodríguez para aportar otra agresividad, pero con un faltante cerca del aro como relevo. Francia martilló con un par de triples más, aunque en el cierre Argentina bajó el ritmo ofensivo de su rival. Continuó muy peleado con el aro (8-45) y cedió claramente 40 - 20 el primer periodo.

Argentina intentó cambiar el rumbo del partido. Un sorprendente small ball para inicial (Pérez - Díaz - Méndez) con la idea de correr y defender fuerte arriba para incomodar a Francia. Los galos continuaron +22 en los primeros 3m 30s aprovechando un par de ajustes tardíos y sendos bombazos a 45°. Más allá de eso, Argentina fue encontrando una solvencia en defensa, Wembanyama lejos del aro y los tiradores sin éxito cuando Argentina supo cómo detener.

El equipo de Farabello corrió más en transición, tuvo otro ritmo, pero con el aro realmente torcido. Achicó como pudo a 50 - 35 sobre todo apoyado en su defensa, pero cargado de faltas y sin Rodríguez (golpe a inicio del periodo). Farabello buscó opciones con una media cancha baja, Méndez como pilar pero sin claridad y Francia llegando fuerte arriba en cada progresión ofensiva albiceleste.

Merlo y Corbalán lograron desestabilizar con pequeñas ráfagas y bajar el score hasta -13 en el final. Fernández peleado con el canasto, forzando acciones y apenas respondiendo ante la variedad defensiva que el propuso el rival. Francia sacó ventajas cuando ganó la primera línea y tuvo un final con sonrisa. Un alley oop larguísimo para que Wembanyama conecte el doble y foul dejando todo 59 - 43 tras el avance de Argentina en el partido.

Argentina se fue muy rápidamente del juego. Francia insistió con éxito en su presión alta, supo cómo desconectar al albiceleste y llenarse de puntos en transición ofensiva. Farabello buscó opciones, Méndez no eligió bien los lanzamientos y la defensa gala ganó en todo momento generando malas decisiones de los chicos. Fernández alejado de todos, Azpilicueta sin aparecer y la ofensiva nuevamente por el piso.

Sobre llovido mojado fue ceder en defensa. Francia anotó a distancia, tuvo movilidad, generación y picos altos para iniciar 14-2 el periodo final. La diferencia física fue demoledora y Argentina sintió el trajín y dejó de responder en defensa. Francia tuvo segundas opciones, se movió sin balón, aceleró como si fueran los primeros minutos y fue demoledor.