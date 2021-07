El domingo 11 comienzan los playoffs de los cuartos de final en Viedma

Ciclista Juninense comenzará a jugar desde el próximo domingo los playoffs de cuartos de final de La Liga Argentina de Básquetbol.

El cónclave será en la ciudad de Viedma, Río Negro, donde el club Deportivo será el anfitrión de las siete delegaciones restantes clasificadas al octogonal por sistema de eliminación directa.

Ayer, Racing de Chivilcoy goleó a Estudiantes de Olavarría por 87-74, partido que dirigió el juninense Raúl Sánchez (en compañía de Florencia Benzer y Sebastián Moncloba), y se metió en cuartos de final donde enfrentará nada menos que al dueño de casa Deportivo Viedma.

Hoy

20 Deportivo Norte vs San Isidro.

20 Deportivo Viedma vs Rocamora.

Los cruces

Dep. Viedma vs Racing Chiv.

Villa Mitre BB vs Ciclista Juninense.

Estudiantes Conc. vs Atenas Patagones.

Quilmes MdP vs Atlético Lanús.

Todas las fechas

La Fase Regular de la categoría se sumergió en sus últimas jornadas y apenas restan dilucidar dos pasajeros de la postemporada, uno en cada región. Tras la confirmación de Córdoba Capital como sede de los playoffs de la Conferencia Norte, ahora llegó la definición de la ciudad que albergará las noches de adrenalina en la Sur.

El Departamento de Competencias de la Asociación de Clubes comunicó que Deportivo Viedma será el encargado de cobijar en su estadio la acción, que comenzará el venidero domingo 11 de julio y se extenderá hasta el sábado 24.

De esta manera, el Ángel Cayetano Arias se erigirá en escenario por tercera oportunidad en la actual edición, dado que recepcionó dos burbujas con anterioridad, una en febrero y la otra en mayo, ambas en organización conjunta con Atenas de Carmen de Patagones.

En esta fase impresionante de la Conferencia Sur formarán parte el local, Villa Mitre, Estudiantes Concordia, Quilmes de Mar del Plata, Lanús, Atenas, Ciclista Juninense y el último integrante saldrá entre Del Progreso y Racing de Chivilcoy.

Los cuartos de final se disputarán el domingo 11, lunes 12 y miércoles 14, con el ordenamiento clásico de cada llave, es decir el 1° con el 8°, el 2° con 7°, el 3° con el 6° y el 4° con el 5°. Estas tres adrenalínicas jornadas se compondrán de cuatro turnos que, en el corto plazo, se conocerán los horarios específicos.

En tanto que las semifinales de conferencia se jugarán el 16, 17 y 19 de julio. Mientras que la serie final de la Sur se llevará a cabo el 21, 22 y 24 de julio.