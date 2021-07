Ciclista Juninense se impuso a Estudiantes de Olavarría y clasificó a cuartos de final

Ciclista Juninense cumplió el objetivo de llegar a los playoffs de La Liga Argentina, tras derrotar a Estudiantes de Olavarría con comodidad por 82 a 64.

Ciclista comenzó bien y se fue quedando con el correr de los minutos. El Guante Maximiliano Tamburini arrancó con la mano caliente y Alejo Britos (2 triples, 2 simples) le dio una mano llegando de atrás para apuntalar la gestión ofensiva.

Estudiantes fue paciente, rotó la bola, y encontró los espacios hacia el cierre del cuarto. Notable trabajo de Matías Sesto (1 triple, 3 dobles), más una mano de Ruiz, y Bolling le alcanzó a la vista para dar vuelta el resultado 21-23.

El segundo cuarto cayó en un pozo basquetbolístico. A tal punto que Ciclista estuvo cinco minutos sin convertir, entre un simple de Cerminato y otro de Paulichi. Ralfi Silva Ansaloni y Agustín Acuña le dieron vida al goleo Verdirrojo, al tiempo que los triples de Ruiz y Herrero le salvaron la ropa al Bataraz que quedó arriba 37-34 al cierre del primer tiempo.

Estudiantes hizo un parcial de 4-0 en el reinicio. No le gustó nada a Jaule y frenó el partido con un tiempo muerto computado.

Tras la salida el Verdirrojo hizo un medio juego espectacular (Cerminato-Britos-Tamburini) escapándose 54-44 a falta de dos minutos, redondeando un final de 54-47.

Cinco a cero en cuarenta segundos (3 de Cerminato, 2 de Paulichi). Así arrancó Ciclista el último cuarto. Y terminó en baile. Fabuloso lo de Leandro Cerminato (2 triples, 1 doble, 4 simples) y después entraron los chicos del banco.

