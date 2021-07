Jaule “Es difícil armar dos equipos y que funcionen en una misma temporada”

El entrenador Daniel Jaule no ocultó su alegría por la llegada a los playoffs. Esto le dijo a Democracia: “Por supuesto que siempre quiero jugar de local. El objetivo está cumplido, más allá de haber alcanzado los playoffs finales. Lo que más me gusta es que la gente de Ciclista nuevamente se sintió identificada con el equipo. He visto caras –y me lo ratificaron los dirigentes- que hace tiempo no iban a la cancha y eso también es éxito.

Este equipo pasó dos cosas que otros no se hubieran recuperado nunca. Nosotros arrancamos la primera burbuja 0-6. Seguimos trabajando y mucho. Tuvimos que rearmar el equipo cuando llegó Roquez Johnson. Estabamos en óptimas condiciones y se nos lesionó. Tuvimos que armar una estructura totalmente diferente y nueva. Y eso lleva tiempo.

A veces es muy difícil armar dos equipos y que funcionen en una misma temporada. Las lesiones no las quiere nadie, pero suceden.

Este es un grupo que ha laburado mucho y siempre creyó que podía. Elegimos un camino distinto. Perdimos muchos partidos en el cierre. Es un equipo joven y puede pasar. Pero agachamos la cabeza y seguimos, perdimos partidos increíbles y seguimos. Llegamos a esta instancia y no la dejamos pasar.

Es un premio al laburo que hacemos todos. Desde la parte dirigencial que no nos hace faltar nada, hasta los jugadores y el cuerpo técnico.

Ciclista es un club con historia, de 37 años de Liga, con mucha historia, y estar de nuevo entre los ocho finalistas no es cualquier cosa. Así que a disfrutar.

Empieza un nuevo torneo que hay que saberlo jugar. Desde ya las localías no existen y con esto de la Pandemia y demás, es todo absolutamente distinto.

Que todos los clubes de La Liga hayan sacado un torneo y Ciclista haya podido participar, y organizativamente haber crecido cómo lo hizo –mas allá de clasificar a playoffs- es un éxito total”.