Argentina, con Silvano Merlo y Nicolás Burgos, goleó a Corea en su segunda presentación del campeonato

Argentina goleó a Corea en su segunda presentación en el Mundial U19 (venía de darle vuelta el resultado a España 69-68 en un resonante debit). Fue un contundente 112 - 74 tras el +20 obtenido en el primer cuarto.

El equipo pasó bien la bola, aprovechó su velocidad y defensa para lograr su cometido. Rodríguez fue el goleador albiceleste. El martes enfrenta a Francia.

Argentina encontró soluciones desde el inicio. Aprovechó la ventaja física para llegar fuerte al canasto y con paciencia en el juego en conjunto. Rodríguez y Fernández lograron aprovechar bien el espacio y se adueñaron inicialmente de la ofensiva albiceleste (11-4 en 3 minutos). Corea se apoyó en su figura Seok Yeo para generar algo distinto, aunque Argentina mantuvo correcta su defensa, y dominó su tablero.

Si bien Díaz no estuvo lúcido en la asociación, Méndez tuvo espacio y se conectó seguido con el resto. Corea no anotó a distancia, tomó malas decisiones, y Argentina supo correr en transición logrando muy buenos resultados. Fernández (13 pts) con un enorme costa a costa que terminó en volcada, y luego Rodríguez (9) llegando de trailer para contestar fuerte y quedando +17 con tres minutos por jugar.

La rotación mantuvo la ventaja. Argentina aprovechó los espacios con Pérez en la conducción y la caída hacia el aro, siempre con paciencia y moviendo con dinámica el balón cuando no corrió. Solventó la ventaja con un triple de Corbalán, la defensa alta con su equipo versátil dio resultado, ganó claramente en su cristal para sentenciar el primer período 33 - 13.

Si bien Argentina sostuvo el score, tuvo su lapso más flaco del partido. Corea mejoró en defensa, no dejó espacios para caídas cómodas o puntos en velocidad. El elenco de Farabello por momentos falló en su recobre y le costó contestar. Un buen triple de frente para Rossi ratificó la diferencia y no dejarse llevar por un inicio diferente de los asiáticos.

Argentina jugó correcto por momentos, Rodríguez con mucha dinámica para pasar y asociarse con los externos, sumado a Corbalán y Méndez, ambos lúcidos cuando lograron juntarse (44 - 20). Corea sostuvo sus inconvenientes ofensivos, recostó su juego sobre el gigante Seok Yeo pero con una producción caída.

Argentina bajó su intensidad, erró puntos fáciles cerca del aro y Corea se animó a distancia. El mejor pasaje del rival (10-0) y Argentina perdido y forzando las ofensivas sin movilidad. Llegó un triple importante de Díaz para calmar el momento, aunque hubo pérdidas por desconexión y Corea tomó confianza. Una linda volcada de Rodríguez tras asistencia de Díaz y un cierre con grises 49 - 35.

Los pibes se reconectaron en su totalidad en el partido. Argentina presionó alto, volvió a tener la dinámica y precisión del primer cuarto para sacar claras ventajas. Ganó su cristal, supo como pasar la bola y Rodríguez (7) regaló un par de perlas en transición ofensiva. Rossi (6) colaboró en defensa, corrió bien para anotar y Corea quedo totalmente abrumado por la presión y exigencia de Argentina.

El elenco de Farabello supo como dañar y generó un claro 13-0 en solo tres minutos para respirar y llevar a su ritmo el partido. Argentina mantuvo su claridad, cortó bien línea de pase, Díaz (3 asist) y Méndez supieron que hacer con la bola más un alley oop para Rodríguez (75 - 42). Corea hizo lo que pudo ante la marca alta de los hombres versátiles de Argentina (Fernández o Rossi) pero dejando nuevamente muchos espacios el albiceleste para ese tiro externo del rival.

Corea insistió con el tiro a distancia pero Argentina siempre con autoridad en el juego. Continuó anotando en velocidad, Corbalán y Pérez se unieron más el despliegue atrás. El equipo no necesitó en demasía de Fernández, mostró variantes, alguna desinteligencia buscando mejores soluciones pero respondiendo con creces para cerrar sin demasiados problemas 84 - 55 tras la fantástica ráfaga de inicio.

Nada varió en el cierre. Argentina jugó con soltura y sobre todo bien concentrado en defensa. Ganó su cristal ya sin Fernández ni Rodríguez en cancha y con un elenco más corredor. Copes aportó un triplazo desde la esquina y Corbalán sumó desde varios rubros con su potencia y agilidad para transportar la bola (97 - 58).

Argentina bajó mucho la talla lo cual provocó un 10-0 de Corea para maquillar mínimamente el momento del partido. Copes (11) en soledad logró conectar para tomar confianza en su juego, y Argentina manejó sin inconvenientes el resto del partido hasta el final. Merlo y Burgos sumaron minutos y el equipo quedó 2-0 a la espera de un enfrentamiento de enorme calibre que se avecina ante Francia el venidero martes.

Actuación de los juninenses

Silvano Merlo anotó 2 goles, aportó 7 rebotes, 3 asistencias y 3 robos. Nicolás Burgos le dio 4 goles y 4 rebotes al seleccionado nacional.

Mañana ante Francia

Hoy no hay partidos. Es el día libre de los equipos por calendario. Mañana el combinado nacional enfrentará a Francia, desde las 8.30, en el Riga Olympique Center.