Ciclista Juninense, luego de su triunfo épico, se prepara para el encuentro con Estudiantes

Ciclista Juninense disfruta por estos momentos de una victoria épica en Olavarría y ya empieza a pensar en el duro encuentro que tendrá este lunes en el Coliseo del Boulevard. En Democracia repasamos los pormenores del triunfo y cómo se prepara para el importantísimo juego de mañana



Amor propio

Lo que más se destacó dentro del Club Ciclista en estas horas fue el amor propio de los jugadores, luego de tener prácticamente el partido perdido. El verdirrojo aprovechó los errores del local y con un triple antológico de Maximiliano Tamburini mandó el partido a suplementario, donde Boudet y Britos remarcaron su condición de jugadores importantísimos para el andamiaje del equipo.



Jaule: “Clasificar a playoff sería un gran premio para los chicos y el club”

El entrenador de Ciclista Juninense, Daniel Jaule, se mostró muy feliz tras el histórico triunfo y en diálogo con Democracia manifestó lo siguiente: “El grupo trabajó muy bien siempre y es importante para nosotros este triunfo. Clasificar a playoff en una temporada atípica sería un gran premio para los chicos y el club que hace mucho esfuerzo para que estemos bien”.

El entrenador juninense también habló de la experiencia: “Es muy importante para estos partidos que son finales contar con experiencia, porque hay detalles que son claves. Nuestro jugador de experiencia era Roquez (Johnson), quien lamentablemente ya no está con nosotros. Pero rearmamos el equipo y estamos conformes”.

Asimismo, Jaule habló sobre los momentos tensos e históricos del último partido: “Parecía un partido perdido, pero el triple de Maxi (Tamburini) nos dio mucha alegría, nos dio la posibilidad de no rendirnos. Seguimos con vida y en el suplementario jugamos sueltos y muy bien. Se vio un equipo seguro. No nos entregamos jamás, hicimos un buen esfuerzo y estoy contento por eso”, finalizó.



Rendimientos altos

Este año cambió el sistema de juego y solo clasifican 8 equipos a la postemporada, siendo un objetivo mucho más difícil que otros años, donde clasificaban 12. Hoy por hoy, Ciclista tiene chances ganando el lunes de local.

Hubo rendimientos altos y que superaron las expectativas de la dirigencia. Por ejemplo dos casos son Alejo Britos y Christian Boudet. El base venía de Independiente de Neuquén (TFB), y fue el gran guía del equipo en la temporada regular. Por su parte, el interno proveniente de Tiro Federal, rompió sus marcas personales de puntos este año, concretando 27 puntos ante Del Progreso y 31 ante Estudiantes en Olavarría.

No se puede dejar de nombrar al “Guante” Tamburini, líder espiritual de la institución. El mejor tirador del equipo, a pesar de su corta edad, tiene una gran experiencia en la categoría.

Por último, las llegadas a mitad del camino de Mateo Battistino y Leandro Cerminato lucen como un acierto, ya que son jóvenes dinámicos que aportaron en momentos importantes, como el recordado doble del cordobés en Concordia, para darle el triunfo al verdirrojo.



Lo que viene, mañana

Mañana será un encuentro difícil para Ciclista, ya que Estudiantes (a pesar de la irregularidad en los resultados) cuenta con jugadores de mucha experiencia como Sandrini y Bolling. En el partido en el Parque Guerrero, hubo mucha gente alentando al local (cánticos incluido), y no pudo cerrar el juego a su favor.

En el Coliseo, será un contexto totalmente diferente, con un espectáculo garantizado desde el vamos.



Resultado positivo

Lanús clasificó anoche al derrotar a Estudiantes de Olavarría por 79 a 65 y dejarlo sin chances de alcanzar un lugar entre los ocho primeros. Es un resultado positivo para Ciclista Juninense.



Ayer

Ameghino 72 vs San Isidro 79

Lanús 79 vs Estudiantes (Ola) 65



Hoy

17 Echagüe vs Unión (Sf)

19 Villa San Martín vs Independiente (Sde)

Mañana

17 Racing (Ch) vs Gimnasia (La Plata)

18 Rocamora vs Parque Sur

18 Ciclista vs Estudiantes (Ola)

18 Atenas vs Villa Mitre

19 Sportivo América vs Central (Ceres)

20 San Isidro vs Ameghino

21 Riachuelo vs Unión (Sf)

Martes 6

17 Estudiantes (Ola) vs Racing (Ch)

21 Villa Mitre vs Atenas

Miércoles 7

20 Deportivo Norte vs San Isidro

20 Deportivo Viedma vs Rocamora

Ameghino se reforzó con Tomás Monacchi

El marplatense de 23 años que se incorporó recientemente al plantel del León en reemplazo del lesionado Santiago Baliosian y llega para sumar. "Estuve entrenando un poco, viendo cómo son los sistemas de juego. Conociendo un poco. Pero, en general, vengo a sumar y espero poder aportar en el rol que me toque", reconoció.

Proveniente de Peñarol de Mar del Plata, confesó que tenía previsto descansar tras la temporada en la Liga Nacional, pero que el llamado lo estimuló."Había decidido no ir a otros equipos para descansar y tomarme el tiempo para entrenar y recuperarme, pero la oportunidad de Ameghino me gustó. Es un club con objetivos reales así que estoy muy contento de venir", indicó.

El alero, con respecto a la institución villamariense, subrayó: "Se sabe que es un club que está muy organizado y que viene trabajando muy bien en las últimas temporadas, así que cuando me llamaron eso influyó en la decisión de venir".

También, hizo referencia a los objetivos de León:"Este año sé que se armó un equipo con la intención de ascender y me pareció que era un desafío importante que me gustó asumir".

¿Qué le puede aportar al equipo? Tomás expresó: "Siempre me gustó defender, dejar todo en cada partido; desde la actitud, jugar fuerte, es lo que más me caracteriza".

De una temporada a otra, el jugador de 1,98 metros mostró un importante crecimiento en sus números personales que ahora intentará también plasmar en el León. Sobre ese desarrollo personal, remarcó: "Por ahí esta temporada en Peñarol de entrada tuve mucha participación y responsabilidad y eso hace que uno se sienta más cómodo, y se anime a tomar esa responsabilidad, por suerte me salieron las cosas bien y pude mejorar mucho".