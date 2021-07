Suppi: "Me toca perseguir mi pasión por lo que hago"

Argentino comenzó a planificar el armado de su plantel para la próxima edición de la Liga Nacional. Dentro de su estructura principal, contará con Juan Manuel Varas como nuevo entrenador y con la continuidad del histórico capitán y referente del club, Juan Cangelosi.

Una de las caras nuevas es la de Juan Ignacio Rodríguez Suppi. El base viene de recuperarse de una dura lesión que lo marginó el resto de la temporada pasada jugando para Oberá TC. Ahora está listo para encarar este nuevo desafío con la entidad Turca.

Rodríguez Suppi dialogó con Prensa AdC acerca de su partida del elenco misionero y de esta naciente relación con la institución de Junín. "Me despido de un lugar donde me sentí muy bien, pero bueno hoy me toca perseguir mi pasión por lo que hago. El vínculo se dio por el llamado de Argentino y del DT para encarar la Liga 2021-22, para de esa manera seguir desarrollándome como jugador", contó el nacido en Santa Elena.

"Pude hablar poco con el coach, me parece un técnico muy aplicado y trabajador que se está desarrollando y lo quiere hacer en la mejor Liga como yo también lo estoy buscando. Conozco cómo le gusta jugar a sus equipos, porque miré mucho su Rocamora. Creo que puedo encajar bien en lo que está buscando", se sinceró el base al hablar del estilo y filosofía de juego de su nuevo DT, Juan Manuel Varas.

Suppi sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en un partido frente a Atenas de Córdoba, disputado el 12 de noviembre del año pasado. Luego de su operación, comenzó el paso a paso de su recuperación y detalló cómo se encuentra en el presente: "Estoy bien, cerrando una etapa de la rehabilitación muy importante. Ahora tratando de llegar al cien por cien de mis posibilidades para arrancar la pretemporada a la par de mis compañeros. Aprovecho para agradecer al kinesiólogo Hugo Chamorro y sus ayudantes, también al OTC, porque no me faltó nada en el proceso de rehabilitación y cumplieron con lo pactado y a mi familia obviamente, que me bancó todas".

Juani se consolidó, creció y evolucionó luego de varias temporadas en la Liga Argentina, hasta obtener como broche de oro el título del Súper 4 con Oberá donde se destacó como el MVP. Tras aquella consagración arribó a la elite también de la mano del club. Enfocado en llegar de la mejor manera a la pretemporada como mencionó, el jugador hizo referencia a este nuevo desafío en su carrera.

"A medida que uno va creciendo, va madurando en todo sentido, yo creo que el jugador y la persona van de la mano. Siempre uno trata de mejorar y no conformarse con lo que ha logrado. No soy de vivir del pasado con los títulos, ni con las derrotas tampoco, siempre hay un desafío nuevo por delante", concluyó el base que vestirá los colores del Turco la próxima campaña.

Hispano sigue sumando

Muchas novedades en el mundo de Hispano. El elenco de Matías Huarte va tomando forma para la 21-22 con diferentes fichas nacionales. Abrochó a su dupla de guardias, sumado a una continuidad y un nuevo foráneo cerca del canasto.

Arranquemos por la base. Por un lado, el mendocino clase 2000, Lucas Reyes, quien viene de jugar las últimas temporadas en Instituto. Chirri tuvo poca participación en el equipo con solo 3.7 ppp, 23% en triples, 1.6 rpp, 1.4 app en 35 partidos.

Víctor Fernández regresa a la Liga luego de su paso por La Unión y, actualmente, en Belgrano de San Nicolás. El conductor sorprendió con su salida en medio de la temporada 19-20 y ahora tendrá lugar nuevamente en la categoría. En los 20 partidos con La Unión, tuvo promedios de 5.7 ppp, 30% en triples, 1.5 rpp, 1.1 app en 16 minutos.

Rakim Brown, un alero/ala pivot de 1m98 y 29 años que viene de jugar en Concepción de Chile en la pasada 19-20. Tuvo un paso en la Unión de Colón, también en la Liga Nacional en la temporada 16-17. Ramiro Ledesma aseguró su continuidad en el equipo Celeste. Apenas vio acción en 25 partidos (1.9 ppp, 1.0 rpp, 0.1 app).

Martín Gómez llegó como recambio en Libertad en la última mitad del torneo. El escolta cerró con 4.8 ppp, 24% en triples, 1.8 rpp, 0.6 app en 18 encuentros. Ante Atenas tuvo su mejor actuación con 20 pts y 7 rebotes cerrando con +26 de valoración.

Guido Mariani proviene de Peñarol donde tuvo altibajos, pero un buen cierre de torneo. En 37 partidos, aportó 7.1 ppp, 43% en triples, 1.6 rpp, 1.4 app en 20 minutos de promedio. Ante Regatas registró su mejor encuentro (18 pts, 5 rebotes, 4 asistencias y +23). Ante Comunicaciones (24 pts) y San Martín (22 pts) fueron sus registros más altos ofensivos.

Estos jugadores se suman al uruguayo Juan Ducasse y Marcos Saglietti.

Greenwood en Comunicaciones

Comunicaciones de Corrientes cerró a su primer extranjero para la temporada 2021/22 de la Liga Nacional. Se trata de Moses Greenwood, un cuatro-tres de 2.01 metros y 24 años que en la 2020/21 empezó en Rusia y terminó en la Liga de Finlandia.

Greenwood es un joven egresado de la Universidad de Southeastern Louisiana en el 2019, que inmediatamente después comenzó su carrera en Europa, jugando en el Spirou de Bélgica. En la 2020/21 se fue a Finlandia para jugar en el Kouvot, pero terminó en Rusia, con el Novosybirsk. En el primer promedió hizo 12.7 puntos y 6.2 rebotes y en el segundo 9.6 y 5.7.

Con su fichaje, Comunicaciones suma su quinta ficha, tercera mayor, luego de las contrataciones de Alejandro Konsztadt y Lucas Gargallo (también están confirmados los U23 Luciano Guerra y Santiago Barrales). Ahora, Ariel Rearte espera cerrar el arribo de Brandon Walters, el pivote que el año pasado estuvo fichado, pero no pudo venir por problema de papeles.