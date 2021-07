Confirmaron el Juego de las Estrellas para el 14 de julio en la cancha de San Lorenzo de Almagro

La trigésima segunda edición del tradicional espectáculo de la Asociación de Jugadores se disputará en dos semanas con televisación de TyC Sports.

El 32º Juego de las Estrellas, presentado por Pan American Silver Argentina, se llevará a cabo el próximo 14 de julio a las 21 con televisación en vivo por TyC Sports y TyC Sports Play.

El evento, que no contará con presencia de público, respetando los protocolos sanitarios, mostrará un formato renovado con dos equipos compitiendo en las actividades y en el partido.

Los mejores jugadores de la Liga Nacional y del básquet femenino del país conformarán los planteles que también tendrán la inclusión de dos Lobas (Selección Argentina Femenina de Básquet Adaptado) y de dos Topos (Selección Argentina Masculina de Sordos) apoyados por Pan American Silver Argentina.

Así, la fiesta del básquet argentino vuelve a escena tras su última presentación en el Club Lanús en el 2019. En este caso, se disputará en el Polideportivo Roberto Pando de San Lorenzo de Almagro.

Comunicaciones dará pelea

La entidad Aurinegra oficializó a quienes estarán a cargo del equipo en la nueva temporada de la Liga y además informó los primeros fichajes.

En la reunión, estuvieron presentes el presidente Mario Fernández; el secretario Hugo Sánchez; el tesorero Danilo Fernández y el ex presidente y actual vocal, Mariano Mazzoni. Por parte del cuerpo técnico de la Liga, participaron de la conferencia el director técnico Ariel Rearte, los asistentes Jorge Balbis y Guillermo Saldaña y el kinesiólogo Héctor Alcaraz. El preparador físico Claudio Álvarez se reincorporará en el futuro. El presidente Mario Fernández en el inicio agradeció la presencia de los medios y anunció que el próximo domingo 4 de julio se realizará la inauguración del predio deportivo que el club ha construido en la zona norte de la ciudad. El acto se iniciará a las 15.30.

Más tarde, hizo uso de la palabra el técnico del plantel de la Liga Nacional, Ariel Rearte, quien señaló y agradeció la confianza del club Comunicaciones con el cuerpo técnico. "Es la cuarta temporada y vamos a transitar la quinta si tenemos en cuanta el final de la primera. Es para nosotros muy importante y la consolidación de un proyecto en el que venimos trabajando hace mucho y en el que los objetivos se van cumpliendo gracias a Dios”, sostuvo.

A la hora de hablar del equipo dijo: “Estamos trabajando para conformar un buen plantel, competitivo, que nos permita estar en una situación de playoffs, consolidando a la institución en la Liga Nacional y fortaleciendo el proceso de desarrollo de jugadores jóvenes tanto con el reclutamiento de chicos como con el trabajo de las divisiones menores, con el sector amateur del club para que los jóvenes talentos puedan ser incluidos en el plantel de la Liga de Desarrollo para ir gestionando recursos humanos propios”.

"Ya están cerradas las contrataciones de Alejandro Konsztadt y Luciano Guerra que van a ser un poco los responsables de la conducción del equipo desde la base; tenemos a Lucas Gargallo que será uno de los perimetrales del plantel y se está trabajando para cerrar a dos jugadores en la posición dos y tres, todavía no lo podemos anunciar, pero estamos cerca. Hemos fichado a Moses Greenwood, un extranjero que va a hacer su primera experiencia en la Liga para el juego interior y está avanzada la contratación de Brandon Walters que es un jugador que hemos querido el año anterior y por problemas de migraciones nunca lo pudimos traer. También hay muy cerca dos jugadores internos nacionales que no los vamos a anunciar, porque no tenemos los contratos aún firmados. Esa es la situación del plantel profesional en un mercado que se nos planteó muy difícil en un comienzo, pero que ahora de a poco lo hemos podido ir encaminando y llegar a los jugadores que pretendíamos”, manifestó Rearte sobre el armado del equipo para la próxima campaña.

Nuevo extranjero

Comu contrató a Moses Greenwood, nacido en Estados Unidos el 4 de febrero de 1997 (24 años). Mide 2.01 metros y juega como ala pivote. En su última temporada, jugó en la Korisliiga de Finlandia en el Kouvot, donde promedió 12.7 puntos y 6.2 rebotes.

Tiro Federal vende la plaza

Según confirmó el presidente de la institución, Alberto Fasano, Tiro Federal venderá su plaza de La Liga Argentina. Los motivos se explican por el costo económico que significa jugar el certamen.

A su vez, Gustavo Lucato, entrenador del equipo, también se alejará del club ya que tiene todo acordado con Libertad de Sunchales.

Monacchi en Ameghino

Tomás Monacchi seguirá los pasos de Joaquín Valinotti, su compañero en Peñarol, y jugará hasta el final de temporada en Ameghino, luego de una notable campaña en el elenco marplatense.

El ala de Peñarol promedió 9,3 puntos, 4,8 rebotes, 1,0 asistencias y 1,0 robos en 28,2 minutos durante los 38 partidos que estuvo en el rectángulo de juego (37 como titular).

Sale de Peñarol tras seis temporadas en la Liga Nacional, en la que poco a poco fue aumentando su tiempo de juego y sus prestaciones en ambos costados de la cancha.