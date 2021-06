Ciclista juega en Olavarría, con la necesidad de vencer a Estudiantes

Ciclista Juninense vuelve a viajar a Olavarría, pero esta vez para enfrentarse al local, Estudiantes, por la anteúltima fecha de La Liga Argentina. El equipo de Daniel Jaule necesita ganar o ganar, para mantener las chances de clasificación.

Primera vez en la temporada

Estudiantes viene de un arranque irregular, se encuentra con récord 10-11. No se enfrentaron aún con Ciclista en toda la temporada. Será una final también para el quinteto Bataraz.

El partido se juega desde las 20.30 y dirigen los capitalinos Diego Rougier, Guillermo Grondona y Darío Bever.

Ayer

Colón (Sf) 83 vs Sportivo América 68

Atenas 82 vs Racing (Ch) 72

Deportivo Viedma 68 vs Del Progreso 63

San Isidro 82 vs Villa San Martín 71

Hoy

20 Deportivo Norte vs Ameghino

21 Echagüe vs Unión (Sf)

20.30 Estudiantes (Ola) vs Ciclista

Mañana

21.30 Racing (Ch) vs Del Progreso

Viernes 2

16 Sportivo América vs Colón (Sf)

16 Villa Mitre vs Racing (Ch)

21 Estudiantes (Ola) vs Gimnasia (La Plata)

21 Central (Ceres) vs Independiente (Sde)

Sábado 3

11 Ameghino vs San Isidro

21 Lanús vs Estudiantes (Ola)

21 Riachuelo vs Unión (Sf)

Domingo 4

19 Villa San Martín vs Independiente (Sde)

21 Atenas vs Villa Mitre

Lunes 5

21:30 Rocamora vs Parque Sur

21:30 San Isidro vs Ameghino

21:30 Ciclista vs Estudiantes (Ola)

21:30 Racing (Ch) vs Gimnasia (La Plata).