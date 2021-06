Argentino, tras los pasos de Pablo Alderete, en el operativo retorno V

Si se concreta, bien podría llamarse el operativo retorno V, de ex jugadores a la entidad del barrio de Las Morochas.

Pablo Alderete fue sondeado por el club juninense y aparece en un abanico de posibilidades de los basquetbolistas que podrían formar el nuevo plantel argentinista. Para el marplatense sería el trampolín que necesita para asentarse en la máxima categoría del básquet nacional.

El éxodo de jugadores fue tremendo. Barrales se fue a Comunicaciones de Mercedes (habrían comprado el pase a Racing de Chivilcoy por una suma cercana al millón de pesos), Pérez Tapia ya tendría club nuevo y Peralta iría por otro rumbo. Ni hablar del español Toni Vicens que tendría ofertas económicas que para Argentino son inalcanzables.

A todo esto, la reconstrucción es lenta y costosa. Ya los precios no son iguales a la pasada temporada y el ingreso del club es el mismo. Gracias que los auspiciantes están, pero la situación económica agobiante del país no les permite poner un peso más. Y esto complica las cosas.

Pero Argentino es paciente. Sondea, escucha pretensiones, busca consensos… en definitiva, se mueve. Sin prisa, pero sin pausa.

La situación no está fácil, pero hay luz al final del túnel.