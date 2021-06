Joaquín Gamazo y Álvaro Merlo, campeones en Italia

El base Álvaro Merlo y el interno Joaquín Gamazo dieron la vuelta en Italia adjudicándose el campeonato, defendiendo los colores del Virtus Lumezzane en la C2 de Italia.

Ambos jugadores juninenses dialogaron ayer con Democracia y esto dijeron:

Gamazo: “Me adapté a cosas distintas este año”.

El torneo

“El campeonato fue más corto y se jugó más seguido que lo que se juega normalmente en Italia sea cual sea la categoría ,este torneo por suerte se jugó en 2 partidos por semana y eso hizo que sea más fluido el campeonato y tomemos ritmo. Hubo equipos como nosotros o aún mejor que no han podido ensamblarse y hubo planteles de chicos más jóvenes que están arrancando. Por eso, en algunos partidos había tanta diferencia”.

Momento personal

“Personalmente estoy bien, contento por el campeonato que conseguimos, me ha tocado adaptarme a varias cosas distintas de lo que acostumbro a hacer, pero sirve todo para mejorar y sumar mejoras”.

Regreso

“El regreso a Argentina, si Dios quiere, será dentro de poco; y estaré allá y luego veré que va sucediendo. Aún no tengo nada decidido, ni sé tampoco nada concreto de dónde jugaré”.

El plantel

“En el equipo nos conocíamos con varios jugadores italianos del año pasado. Es un proyecto que se armó hace 2 años donde yo no estuve, y el año pasado sí. Luego se suspendió por el Covid, entonces ya había una base armada en todo sentido, deportiva y estructuralmente. Los chicos ya estaban habituados al profesionalismo; a entrenar y tratar de estar en un nivel superior, creo que fuimos creciendo juntos dentro y fuera de la cancha y esto último sirvió para ser el grupo que éramos, y demostramos ser”.

Los contratiempos

“Tuvimos muchos problemas de lesiones y Covid al inicio del campeonato, pero metimos un esfuerzo más los que quedamos y esperamos que se recuperaran los chicos, que se sumaron y adaptaron rápidamente y eso permitió seguir como equipo, jugar como equipo y ganar el campeonato”.

Merlo: “Muy feliz por el campeonato”

A su turno, "Lalo" Merlo dijo: “Muy feliz de lo que me tocó vivir, va a ser una experiencia inolvidable sin dudas.

Desde un primer momento tanto los dirigentes como el cuerpo técnico me manifestaron que el objetivo del equipo era ganar el campeonato y conseguir el ascenso. Pero de ahí a lograrlo hubo un largo camino de trabajo y sacrificio de parte de todos, y más aún en una temporada complicada por el Covid-19.

La felicidad y el orgullo de salir campeón en mi primera temporada en Italia y por primera vez como jugador profesional valen doble.

Compartirlo con Pepo Gamazo, argentino y juninense como yo, tiene un valor extra sin dudas. Dentro de la cancha logramos una química tremenda. Fuera de ella el mate y la cumbia argentina nunca faltó.

Estoy agradecido con el club Virtus Lumezzane por la confianza y por el gran trato que me brindaron desde el primer día.

Le dedico este campeonato a mi familia y amigos, que durante toda la temporada me hicieron sentir su apoyo y energía a pesar de la distancia. Son un factor fundamental para mí” concluyó.