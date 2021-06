San Lorenzo se quedó sin la Champions League

El bombazo del lunes a nivel América. San Lorenzo no jugará la siguiente edición de la Champions League. Fue oficializado por FIBA tras elevar una carta correspondiente a las reiteradas faltas de la institución en los últimos años. Una deuda que se fue incrementando con el BAT y que no llegó a buen puerto. A raíz de esto, se decidió que el equipo no juegue el máximo nivel continental tras ganarse la plaza luego de la obtención de la pasada Liga Nacional.

Lo de San Lorenzo no es algo nuevo. Las deudas con el BAT son de larga data y varios de los últimos jugadores extranjeros lo dejaron bien claro en redes también. El club mantiene deudas con jugadores y agentes que pasaron por el club, entre ellos: Donald Sims, Mathias Calfani, Benjamín Pensack (agente), Eric Dawson y EPM Sports, Alex Pérez, Tautvydas Lydeka y UAB “East Players”, por último, con Troy Bell y BDA Sports Management.

El ciclón, en reiteradas ocasiones, tuvo problemas para la contratación de nuevos jugadores justamente por dicho tema. Finalmente, FIBA dispuso una dura sanción para cortar, de alguna manera, con la situación de San Lorenzo y que no se reitere en otros clubes.

En la carta de parte de FIBA, remarca que la imposición de contar con nuevos jugadores extranjeros no fue asentada. Consecuentemente, y en concordancia con las regulaciones internas, deciden la prohibición de San Lorenzo en la siguiente competencia.

En principio, el equipo que quedó tercero en las posiciones tomaría la plaza, es decir Boca. Por ahora no hay nada oficial, pero el xeneize sería parte del torneo. Justamente el elenco de Gonzalo García que apunta muy fuerte para la siguiente temporada (¿Llegará Mata? ¿Habrá alguna chance por el Penka?) y sería el momento ideal con semejante noticia de confirmarse.

Para San Lorenzo sobre llovido mojado, porque además, aún no dio signos de vida para la 21-22. Si bien se habló de una posible no participación, todo indica que será parte, pero con un plantel diferente y de menor jerarquía para la competición que se avecina. Habrá que esperar.