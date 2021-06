Ciclista Juninense deberá ganar los juegos restantes y aguardar otros resultados

No era lo mismo ganar que perder ante Quilmes. La victoria clasificó al Cervecero y complicó a Ciclista Juninense que ahora deberá ganar los dos juegos restantes ante Estudiantes de Olavarría y esperar que se den algunos resultados para acceder entre los ocho mejores equipos del campeonato.

Este miércoles Ciclista volverá a la ciudad del cemento para enfrentar a Estudiantes, en el juego que había quedado pendiente de la burbuja de Lanús.

La devolución de atenciones será el lunes 5 de julio cuando el Bataraz llegue hasta el Coliseo del Boulevard. Ambos partidos están programados, en principio, para las 21.30.

Ayer

Independiente 93 vs San Isidro 88

Del Progreso 69 vs Villa Mitre 78

Quilmes 80 vs Ciclista 77

Rivadavia (Mza) 75 vs Gimnasia (La Plata) 100

Hoy

11 Rivadavia (Mza) vs Estudiantes (Ola)

17 Villa Mitre vs Parque Sur

19 Racing (Ch) vs Deportivo Viedma

Martes 29

18 Colón (Sf) vs Sportivo América

18 Atenas vs Racing (Ch)

19 Deportivo Viedma vs Del Progreso

19 San Isidro vs Villa San Martín

21 Lanús vs Gimnasia (La Plata)

Miércoles 30

20 Deportivo Norte vs Ameghino

21 Echagüe vs Unión (Sf)

21.30 Estudiantes (Ola) vs Ciclista

Jueves 1

21.30 Racing (Ch) vs Del Progreso

Viernes 2

16 Sportivo América vs Colón (Sf)

16 Villa Mitre vs Racing (Ch)

21 Estudiantes (Ola) vs Gimnasia (La Plata)

21 Central (Ceres) vs Independiente (Sde)

Sábado 3

11 Ameghino vs San Isidro

21 Lanús vs Estudiantes (Ola)

21 Riachuelo vs Unión (Sf)

Domingo 4

19 Villa San Martín vs Independiente (Sde)

21 Atenas vs Villa Mitre

Lunes 5

21:30 Rocamora vs Parque Sur

21:30 San Isidro vs Ameghino

21:30 Ciclista vs Estudiantes (Ola)

21:30 Racing (Ch) vs Gimnasia (La Plata).