Ciclista Juninense juega una final adelantada ante Quilmes (MdP)

Ciclista Juninense enfrenta a Quilmes esta mañana desde las 11, en un partido muy importante para la tabla posicional. El verdirrojo viene de ganarle a Rivadavia de Mendoza y le quedan tres juegos con olor a finales para poder clasificar a playoff.

Tremenda racha de Quilmes

El Cervecero, que tenía un andar irregular, ganó 5 juegos en fila y prácticamente se clasificó a playoff. Muy buen sprint final del elenco de Manuel Gelpi. En este lapso, Tirrel Brown y Jeffrey Merchant son los jugadores más destacados.



En Mardel, fue triunfo Verdirrojo

Ciclista Juninense tiene buen recuerdo de su paso por Mar del Plata. Le ganó en el Polideportivo Islas Malvinas a Quilmes el primer partido de esta temporada entre sí. En ese entonces, los de Jaule cortaron una racha de 10 años sin ganar como huésped en esa ciudad. Las figuras, que ya no están en el plantel, fueron Roquez Johnson y Derrick Woods.

Contra Estudiantes

Finalmente Ciclista Juninense y Estudiantes de Olavarría no jugarán los dos partidos en nuestra ciudad, situación que perjudica netamente a la entidad Verdirroja.

Por disposición de la Asociación de Clubes de Básquetbol, el próximo miércoles 30 del corriente mes Ciclista Juninense deberá viajar a Olavarría para enfrentar al equipo Bataraz en el juego de ida.

La revancha será en Junín el lunes 5 de julio a las 21.30 en el Coliseo del Boulevard, siempre bajo la modalidad “a puertas cerradas” y con los protocolos vigentes para el Covid 19.

Ayer

Riachuelo 69 vs Tiro Federal 74

Hoy

11 Independiente vs San Isidro

11 Del Progreso vs Villa Mitre

11 Quilmes vs Ciclista

15 Rivadavia (Mza) vs Gimnasia (La Plata)

20 Deportivo Norte vs Colón (SF)

Mañana

11 Rivadavia (Mza) vs Estudiantes (Ola)

17 Villa Mitre vs Parque Sur

19 Racing (Ch) vs Deportivo Viedma

Martes 29

18 Colón (Sf) vs Sportivo América

18 Atenas vs Racing (Ch)

19 Deportivo Viedma vs Del Progreso

19 San Isidro vs Villa San Martín

21 Lanús vs Gimnasia (La Plata)

Miércoles 30

20 Deportivo Norte vs Ameghino

21 Echagüe vs Unión (Sf)

21.30 Estudiantes (Ola) vs Ciclista.