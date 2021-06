El lunes 5 de julio Ciclista Juninense recibirá la visita de Estudiantes (O)

Finalmente Ciclista Juninense y Estudiantes de Olavarría no jugarán los dos partidos en nuestra ciudad, situación que perjudica netamente a la entidad Verdirroja.

Por disposición de la Asociación de Clubes de Básquetbol, el próximo miércoles 30 del corriente mes, Ciclista Juninense deberá viajar a Olavarría para enfrentar al equipo Bataraz en el juego de ida.

La revancha será en Junín el lunes 5 de julio a las 21.30 en el Coliseo del Boulevard, siempre bajo la modalidad “a puertas cerradas” y con los protocolos vigentes para el Covid 19.

En tanto, Ciclista jugará mañana a las 11 contra Quilmes de Mar del Plata cerrando la burbuja de la ciudad de Olavarría.

Ayer

Del Progreso 71 vs Rocamora 69

Rivadavia (Mza) 81 vs Quilmes 87

Atenas 85 vs Parque Sur 59

Barrio Parque 65 vs Colón (SF) 69

Estudiantes (Ola) 76 vs Lanús 73

Villa Mitre 57 vs Estudiantes (C) 82

Hoy

10 Riachuelo vs Tiro Federal

11 Deportivo Viedma vs Rocamora

20 Deportivo Norte vs Colón (Sf)

Mañana

11 Del Progreso vs Villa Mitre

11 Quilmes vs Ciclista

15 Rivadavia (Mza) vs Gimnasia (La Plata)

22 Independiente (Sde) vs San Isidro