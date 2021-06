Trabajosa victoria de Ciclista ante Rivadavia de Mendoza

Ciclista Juninense logró ayer dos puntos vitales ante Rivadavia de Mendoza, en un partido que se le complicó tal vez más de lo esperado.

Pero lo que cuenta es la victoria que lo vuelve a posicionar en la tabla para dar pelea por un lugar entre los ocho primeros equipos que disputarán los playoff finales.

Duro primer cuarto donde los triples de Alejo Britos (2) y Rafael Paulichi ayudaron al Verdirrojo a ganarlo 20 a 14.

Las distracciones defensivas del segundo tramo le dieron a Rivadavia la posibilidad de rehabilitarse, encontrando gol en manos de Fabricio Cosolito y Agustín Más Delfino. Este último fue quien mandó al frente a su equipo 39-38 casi en el cierre del primer tiempo.

Pero Mateo Battistino acertó sus dos simples y, por eso, ganó Ciclista 40-39.

Sin variaciones para el tercer cuarto. Paridad absoluta, con la virtud que Ciclista se mantuvo por encima de las veinte concreciones y, por eso, ganó 22-19 (62-58).

Dos volcadas sensacionales de Leandro Cerminato y un gran pasaje de Ralfi Silva Ansaloni (4 dobles) fueron lo más destacado del quinteto juninense.

Los diez minutos finales fueron durísimos. Ciclista manejó el partido mirando el tablero y siempre se sostuvo arriba, aunque con el acecho permanente de Rivadavia. Franchela, Cerminato y Britos le dieron vigencia en el goleo en los momentos calientes de la contienda, manteniendo a raya a Rivadavia de Mendoza.

El final fue ajustado, 78-72, pero justo por lo que se reflejó en los cuarenta minutos de juego.

El domingo a las 11 cierra su participación frente a Quilmes de Mar del Plata.

Ayer

Ciclista 78 vs Rivadavia (Mza) 72

Ameghino 80 vs Sportivo América 78

Rocamora 91 vs Deportivo Viedma 87

Quilmes 66 vs Gimnasia (La Plata) 62

Atenas 72 vs Estudiantes (C) 71

Hoy

14 Del Progreso vs Rocamora

15 Rivadavia (Mza) vs Quilmes

16 Atenas vs Parque Sur

19 Independiente (Sde) vs Riachuelo

19 Estudiantes (Ola) vs Lanús

19 Villa Mitre vs Estudiantes (C)

21 Barrio Parque vs Colón (Sf)

Mañana

10 Riachuelo vs Tiro Federal

11 Deportivo Viedma vs Rocamora

20 Deportivo Norte vs Colón (Sf)

Domingo 27

11 Del Progreso vs Villa Mitre

11 Quilmes vs Ciclista

15 Rivadavia (Mza) vs Gimnasia (La Plata)

22 Independiente (Sde) vs San Isidro.