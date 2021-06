Ciclista Juninense buscará rehabilitarse ante Rivadavia de Mendoza en la mañana de hoy

Ciclista Juninense buscará desde las 11 la rehabilitación en la Liga argentina, enfrentando a Rivadavia de Mendoza en la burbuja de Olavarría.

Sin margen para ceder terreno en la tabla posicional, el Verdirrojo se juega una final ante los mendocinos por dos puntos de oro.

Dirigen los capitalinos Rodrigo Castillo-Alejandro Trías y el bahiense Nicolás Larrasolo.

Hoy

11 Ciclista vs Rivadavia (Mza)

11 Ameghino vs Sportivo América

14 Rocamora vs Deportivo Viedma

15 Quilmes vs Gimnasia (La Plata)

16 Atenas vs Estudiantes (C)

19 Tiro Federal vs Estudiantes (T)

19 Racing (Ch) vs Estudiantes (Ola)

19 Parque Sur vs Villa Mitre

Viernes 25

14 Del Progreso vs Rocamora

15 Rivadavia (Mza) vs Quilmes

16 Atenas vs Parque Sur

19 Independiente (Sde) vs Riachuelo

19 Estudiantes (Ola) vs Lanús

19 Villa Mitre vs Estudiantes (C)

21 Barrio Parque vs Colón (Sf)

Sábado 26

10 Riachuelo vs Tiro Federal

11 Deportivo Viedma vs Rocamora

20 Deportivo Norte vs Colón (Sf)

Domingo 27

11 Del Progreso vs Villa Mitre

11 Quilmes vs Ciclista

15 Rivadavia (Mza) vs Gimnasia (La Plata)

22 Independiente (Sde) vs San Isidro.