Julián Pagura: "El objetivo de Pergamino Básquet es más amplio que un ascenso"

El flamante entrenador del equipo de Pergamino reconoció que "el desafío es conseguir el campeonato". Luego aclaró: "Si tenemos una obligación, es la de hacer el esfuerzo para alcanzar un logro deportivo". El ex entrenador de Ciclista Juninense, dijo:

- ¿Qué fue lo que te motivó a aceptar el desafío de dirigir a Pergamino Básquet en la recta final del Federal?

-A mí me agarró en una situación en la que tengo ganas de dirigir, hace mucho tiempo que vengo siendo asistente y quiero estar al frente de un equipo. También, este es un receso de la Liga Nacional lo que me facilitó a estar un poco más libre y la verdad que el programa que tiene el club me pareció muy bueno; es ambiciosa la proyección que le quieren dar al básquetbol de esta ciudad.

Me parece que es muy valorable el laburo que están haciendo desde Pergamino Básquet, tiene una organización seria, lo que yo veía desde afuera lo pude comprobar ahora. Hay una buena estructura de trabajo, están bien distribuidos los roles de cada dirigente y la suma de todo esto me llevó a tomar esta decisión.

- ¿Con qué plantel te encontraste y cuáles serán los desafíos inmediatos?

- Es un plantel que tiene jerarquía, tiene buenos nombres y la llegada de 'Tomy' (Zanzottera) lo potencia aún más, pero el equipo ya venía jugando en un gran nivel, solo perdió dos partidos. Es un equipo que tiene mucho gol, tiene dinámica y además de tener a jugadores con talento, tienen experiencia. Me encontré con un buen plantel, que va a competir como lo venía haciendo hasta ahora y que se cruzará con rivales que también incorporaron jugadores de jerarquía.

El objetivo a corto plazo, y más por la posición en la que se encuentra Pergamino Básquet, es conseguir el campeonato. Este es el objetivo que tendría cualquier entrenador y todos aquellos directivos que están trabajando para la institución y para la ciudad. Igualmente, el objetivo de Pergamino Básquet es mucho más amplio que un ascenso, hay un programa a largo plazo.

- ¿Sentís que es una obligación que tiene este equipo de jugar instancias finales en función del material con el que cuenta?

- No, no es una obligación, pero cuando uno se encuentra con un equipo que funciona, con jugadores que tienen talento y que es puntero en la tabla faltando cuatro fechas, esa situación se transforma y hace que sea posible un logro deportivo. Nuestra obligación es hacer el máximo esfuerzo para poder llegar a conseguirlo, pero si no se logra no es un fracaso. El fracaso sería que el único objetivo que tenga Pergamino Básquet sea ascender, la meta es permanecer, estar y mejorar cada día el producto.

- ¿Qué estilo de juego intentarás impregnarle al equipo en este corto tiempo de trabajo y competencia?

- Me gusta un estilo dinámico, que los jugadores se pasen la pelota, que tomen buenos tiros y que jueguen para el mejor ubicado. Obviamente que hay jugadores que van a tomar más decisiones que otros, pero ofensivamente me gusta eso, que el jugador tenga la libertad de poder crear bajo un estilo.