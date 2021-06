Ciclista Juninense tampoco pudo ante el Club de Gimnasia y Esgrima La Plata

El Verdirrojo no le pudo ganar ayer al Club de Gimnasia y Esgrima La Plata y sumó su segunda derrota en fila en el campeonato, tras haberse recuperado de sobremanera. Cayó 77 a 74.

Picó en punta Ciclista, pero se fue desinflando con el correr de los minutos. Bien Christian Boudet comandando las ofensivas y la presencia de Agustín Acuña –adentro y afuera- le fue suficiente como para sobrellevar el resultado ganador.

Un triple certero de Carlos Gianella dejó el juego 15-17 al cierre del primer cuarto.

Y de movida lo empató Pablo Alderete y acto seguido lo mandó arriba a Gimnasia, tras la reanudación.

Acá fue el turno del debut del brasileño Ralfi Silva Ansaloni, que impuso su presencia en la pintura para igualar las acciones en 19.

Y se asentó Ciclista en el partido con la dupla que ensayaron Tamburini y Britos para despegar, apuntalado por un triplazo de Cerminato (24-31).

Pero llegó la sequía. En los últimos cinco minutos, Ciclista no la metió ni con la mano.

Lógicamente, Gimnasia aprovechó para empatar el partido. Notable trabajo del marplatense Pablo Alderete (3 dobles, 1 simple) para dejar el cotejo en tablas al cierre del primer tiempo.

Ciclista pareció haberse quedado en el vestuario en el reinicio. No logró hacer pie en diez minutos. Ensayó cualquier tipo de variante defensiva y no lo pudo parar a Pablo Alderete (4 dobles, 5 simples). Encima, en el cierre del cuarto, Joaquín Acuña (3 dobles con una volcada sensacional incluída y dos simples) encontró los espacios ante una defensa timorata. Fue 57 a 48.

Recién en el final del partido y luego de mucho batallar y aprovechar los errores oponentes, Ciclista pudo acortar las cifras en el marcador.

Pero a pesar de acercarse, había estado lejos en la mayor parte del desarrollo del juego y la heroica esta vez no salió.

El Verdirrojo tiene fecha libre hoy y enfrentará mañana a Rivadavia de Mendoza, desde las 11.

Ayer

Lanús 61 vs Quilmes 94

Rocamora 80 vs Atenas 69

Gimnasia (La Plata) 77 vs Ciclista 74

Estudiantes (C) 60 vs Del Progreso 48

Estudiantes (Ola) 73 vs Rivadavia (Mza) 62

Parque Sur 56 vs Deportivo Viedma 92

Hoy

19 Tiro Federal vs Independiente (Sde)

20 Colón (Sf) vs San Isidro

20 Deportivo Norte vs Barrio Parque

Mañana

11 Ciclista vs Rivadavia (Mza)

11 Ameghino vs Sportivo América

14 Rocamora vs Deportivo Viedma

15 Quilmes vs Gimnasia (La Plata)

16 Atenas vs Estudiantes (C)

19 Tiro Federal vs Estudiantes (T)

19 Racing (Ch) vs Estudiantes (Ola)

19 Parque Sur vs Villa Mitre

Viernes 25

14 Del Progreso vs Rocamora

15 Rivadavia (Mza) vs Quilmes

16 Atenas vs Parque Sur

19 Independiente (Sde) vs Riachuelo

19 Estudiantes (Ola) vs Lanús

19 Villa Mitre vs Estudiantes (C)

21 Barrio Parque vs Colón (Sf)

Sábado 26

10 Riachuelo vs Tiro Federal

11 Deportivo Viedma vs Rocamora

20 Deportivo Norte vs Colón (Sf)

Domingo 27

11 Del Progreso vs Villa Mitre

11 Quilmes vs Ciclista Juninense

15 Rivadavia (Mza) vs Gimnasia (La Plata)

22 Independiente (Sde) vs San Isidro