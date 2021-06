Cangelosi: “Estoy muy contento de seguir una temporada más en el Club Argentino”

Juan Cangelosi acaba de renovar por una temporada más en el club Atlético Argentino de Junín, de cara a la próxima edición de la Liga Nacional de Básquetbol 2021-22.

El Gran Capitán de la entidad del barrio "Las Morochas" habló ayer con Democracia y más allá de su alegría por seguir un año más, hizo el balance de lo que pasó en la última temporada: “El balance de la pasada temporada fue muy positivo, hubo muchos chicos que hacían su debut en la categoría que fueron sumando minutos y mucho más protagonismo con el correr de los partidos. En líneas generales, hicimos una gran campaña, por encima de las expectativas porque llegamos a la parte final de la fase regular con posibilidades de clasificar. Lamentablemente no se pudo, pero al menos se hizo el intento. Más allá de esto fue un gran año, máxime teniendo en cuenta lo de la pandemia que hizo que la forma de disputa fuera totalmente diferente y se jugaran partidos de manera consecutiva”.

Sobre las expectativas futuras comentó: “Las expectativas siempre son las mismas. Hacer el mejor torneo posible, con chicos nuevos, con juventud, con gente que tenga ganas de progresar, y apuntar a que el club siga en la Liga Nacional de Básquetbol”.

Consultado sobre el cambio de juego tras el recambio del entrenador, dijo: “Seguramente con el nuevo entrenador va a cambiar la forma de juego del equipo. Estuve hablando con Juan (Varas) y tiene una idea similar a la de Matías (Huarte), en cuanto a la entrega, al trabajo de día a día del equipo. Más allá de la forma de juego, la idea es la misma. Un trabajo duro, un equipo que se supere día a día y que progrese tanto en lo individual como en lo colectivo”.

Al ser consultado sobre la fuga de jugadores del pasado plantel, expresó: “Respecto al éxodo de jugadores, es algo que, frecuentemente, sucede y el club ya lo sabe. Le da la oportunidad a un montón de chicos de mostrarse, que en otras entidades no podrían. Por suerte, cumplen las expectativas por encima de todo y terminan emigrando a equipos más poderosos”.

Finalmente, habló de su estado físico: “Solamente paré diez días desde que terminó el torneo. Estoy siempre en actividad, porque el profe Mauro (Ilacqua) me fue pasando una rutina de trabajo para tratar de llegar lo mejor posible a lo que se presente como forma de juego del futuro campeonato”, concluyó.

Saglietti a Hispano

"El Club Deportivo Hispano Americano le da la bienvenida a Marcos Saglietti nuevo jugador para la temporada 2021/22 de la Liga Nacional de Básquet". "En nombre de toda la familia Celeste, bienvenido a nuestra Institución y te deseamos el mayor de los éxitos". Vamos Hispano, vamos Santa Cruz.

Saglietti tuvo buenos rendimientos en varios de los cotejos con el tigre. Fue la figura de la primera fecha del torneo con 21 pts, 13 rebotes y 6 asistencias ante Oberá y +33. Frente a Obras Basket tuvo 8 pts, 6 rebotes y 12 asistencias con +24 de valoración.

Hispano intentará sostener el resto de las fichas. Ya sin Sansimoni ni Buemo y muy posiblemente sin Barlow. Buscarán que Lado Moga siga sumado a algunos préstamos. Nada fácil en el elenco que tendrá como entrenador al juninense Matías Huarte.

Giorgi en Misiones

Facundo Giorgi será parte del renovado Oberá para la siguiente temporada de Liga Nacional.

El Santafesino, que estuvo en el “Celeste” durante las dos primeras temporadas de TNA, volverá a vestir la camiseta del Oberá Tenis Club (OTC) tras poco más de una década participando en diferentes equipos de la Liga Nacional.

Facundo Giorgi, es nacido en Sunchales (Santa Fe), actualmente tiene 35 años y es poseedor de una extensa trayectoria en el básquet argentino. “El Faca” viene de jugar las últimas dos temporadas en La Unión (Formosa), donde fue una de las figuras destacadas del equipo. En la última temporada, el ala-pivote participó de 36 juegos, con un promedio de 14.2 puntos, 7.4 rebotes totales en 31.6 minutos de juego.

Esta no será la primera vez que defienda la camiseta de OTC, pues estuvo presente en la primera y segunda temporada del equipo misionero en lo que era llamado el Torneo Nacional de Ascenso (TNA), hoy Liga Argentina. Allá por el 2008-09 y 10. Por lo que será un regreso muy importante.

Tras su salida del “Celeste” fue directamente a la elite del básquet argentino, jugando en Bahía Basket, Lanús, Estudiantes de Concordia, Sionista, Ciclista Olímpico, Comunicaciones y La Unión. Con un último paso en la Liga de Uruguay, integrando el equipo de Defensor Sporting.

Cuello sigue en Instituto

Martín Cuello continuará en Instituto para jugar la próxima temporada, de acuerdo a lo informado por la dirigencia de La Gloria. El jugador se convirtió en la cuarta ficha confirmada.

La dirigencia de Instituto confirmó en la tarde de este domingo que Martín Cuello será parte del plantel que disputará la próxima Liga Nacional, en esta oportunidad bajo las órdenes de Lucas Victoriano. El alero es la cuarta ficha confirmada con la que cuenta el equipo, tras las llegadas de Gallizzi, Romano y Whelan.

El “Loku”, que llegó al club en el 2019, fue el goleador de la temporada pasada que se jugó en Buenos Aires. Disputó 43 partidos de los cuales promedió 14.5 puntos, 4.0 rebotes 4.0 y 2.6 asistencias; con un 51.5% en dobles y el 35.3% en triples.

Luego de terminar su participación en la “Copa Osvaldo Arduh”, el jugador tuvo un paso por la Liga Uruguaya. En el club Malvín, Cuello tuvo una media de 21.5 en puntos, 3.3 asistencias y 3 rebotes en 6 partidos.

Sansimoni a Peñarol

Peñarol aseguró la base para la temporada 21-22. Además de Joaquín Valinotti, aparece un nuevo conductor en escena. Se trata de Bruno Sansimoni de último paso por Hispano. El chule firmó por dos temporadas para jugar en Mar del Plata. Se convirtió en la tercera ficha mayor del equipo de Ramella.

Sansimoni, de 25 años y 1m96, viene de jugar en el Sur con buenas actuaciones. Cerró con 9.5 ppp, 36% en triples, 3.6 rpp, 2.8 app en 31 partidos disputados. Tuvo mucho protagonismo y varios buenos encuentros. Ante San Martín (14 pts, 7 rebotes, 7 asistencias y +24) o bien Obras Basket (14 pts, 7 rebotes, 7 asistencias y +22). Ante Argentino tuvo su máxima de puntos con 20 unidades.

El milrayita quedó con la doble base de Sansimoni y Valinotti. Además de Buemo y Monacchi como los restantes mayores, más Gorosterrazú, Dasso y Franco. Peñarol se ilusiona para la renovar a Franco Pennacchiotti.