Ciclista lo perdió, en la última pelota

A Ciclista Juninense se le escapó en el cierre, ayer contra Lanús, en el inicio de la burbuja de Olavarría. León Gilmore Lii metió la última pelota y no le dejó chances al quinteto de nuestro medio, que volvió a jugar bien.

De movida Ciclista no pudo hacer pie en el partido. Si bien el planteo fue correcto (anulando a los dos extranjeros oponentes), el plan B de Lanús funcionó a pleno, porque apareció Leopoldo Ibañez Paz (1 triple, 2 dobles, 3 simples) que con una envidiable efectividad dejó abajo rápidamente a Ciclista 7-1 (en casi tres minutos de juego).

Más allá de esto, Ciclista estuvo peleado con el aro en la ofensiva y aportó once goles en diez minutos (Cerminato, el mejor).

En la medida en que Ciclista le fue encontrando la vuelta al ataque oponente, mejoró sustancialmente en el partido hacia el primer tiempo. Ibañez Paz no fue el mismo, aunque otros actores sostuvieron al Granate en juego. Mariani (2 triples) y los descuidos sobre Everett (3 dobles) siguieron erosionando la canasta juninense.

Ofensivamente el Verdirrojo fue otro. Siete puntos de Cerminato y otros tantos de Paulichi, más las penetraciones de Franchela lo llevaron a ganar el cuarto 21-18 y ponerse en partido de cara al segundo tiempo.

Ya con el cotejo encaminado, la misión del tercer cuarto fue dar vuelta el resultado. Y Ciclista lo logró con un gran arranque de Tobías Franchela (cinco puntos seguidos para pasar al frente 42-39) y pelear el juego con otra óptica.

Lanús corrigió algunos errores, intimidó con una volcada de León Gilmore Lii -como para dejar sentado que Ciclista no se lo iba a llevar puesto-, y pudo cerrar nuevamente ganador 60 a 56 (24-21 para el Verdirrojo el parcial).

El último cuarto fue sumamente parejo, donde el partido estuvo para cualquiera. Ciclista se defendió con una gran efectividad desde la línea de tiros libres y Lanús lo tuvo a León Gilmore Lii que siguió volcando pelotas y tuvo la suerte de meter la última bola –con la marca encima- ya sin tiempo por jugarse y dejar la victoria en manos del Granate.

Hoy a las 15, Ciclista enfrenta a Gimnasia y Esgrima La Plata. Dirigen el chubutense Julio Dinamarca y los capitalinos José Domínguez y Carla Domingo.

Ayer

Ciclista 69 vs Lanús 71

Villa Mitre 85 vs Rocamora 64

Quilmes 73 vs Racing (Ch) 66

Parque Sur 61 vs Del Progreso 87

Hoy

11 Lanús vs Quilmes

14 Rocamora vs Atenasi

15 Gimnasia (La Plata) vs Ciclista

16 Estudiantes (C) vs Del Progreso

19 Estudiantes (Ola) vs Rivadavia (Mza)

19 Parque Sur vs Deportivo Viedma