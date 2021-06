Romano vuelve a Instituto: "Me decidí por sus altas pretensiones deportivas"

Tras conseguir el título con San Lorenzo, el ala pivote ya tiene otros desafíos y metas por delante. Será parte de la Gloria, equipo que dirigirá Victoriano. "Es un club modelo, que me trató muy bien y tenía muchas ganas de volver", manifestó.

Instituto buscará ser protagonista y para cumplir con sus objetivos ya comenzó con el armado del plantel para la próxima campaña. En primer lugar confirmó a su nuevo DT, Lucas Victoriano, y luego se sumaron las contrataciones de Gastón Whelan y Tayavek Gallizzi. La última incorporación fue la de Nicolás Romano. El ala pivote había jugado para Instituto en la 2019/20 cuando el certamen debió interrumpirse por la pandemia.

“Me fui sintiendo que iba a volver a Instituto, un lugar que me respetó y valoró como jugador y persona”, expresó Nicolás al hacerse oficial su regreso a Alta Córdoba este lunes. El juninense habló acerca de este nuevo vínculo con la institución y explicó los motivos de su decisión: "Mi agente me comentó acerca del interés de Instituto. Tomé la noticia con mucha felicidad. Es un club que me trató muy bien y tenía muchas ganas de volver. Había dos opciones. La de un equipo de Brasil y esta. Terminé decidiéndome por Instituto por sus pretensiones en lo deportivo y por ser un club modelo".

El ala pivote, de una larga trayectoria, comenzó su carrera en Argentino de Junín. Antes de pasar a la Gloria vistió los colores de San Martín de Junín, Independiente (Neuquén), Quilmes (Mar del Plata), Regatas de Corrientes (donde fue campeón en la temporada 2012/13), Lanús, Quimsa y Atenas. Además logró dos títulos internacionales en la Liga de las Américas (2011) y la Liga Sudamericana (2012).

El interno contó que ya tuvo conversaciones con Lucas Victoriano, quien será el coach de la Gloria en la próxima campaña: "Hablé con él. Estamos contentos de volver a compartir equipo. Yo no busco demasiado, solo ayudar en lo que sea para poder cumplir los objetivos planteados y Lucas lo sabe".

Romano viene de salir campeón con San Lorenzo en la “Copa Osvaldo Arduh”. En el Ciclón disputó un total de 35 partidos con una media de 12.4 puntos (56.6% en dobles, 42.5% en triples y 85.2% en libres), 5.3 rebotes y 1.1 asistencias. Fue figura excluyente en partidos fundamentales, como el tercer juego de la final frente a Quimsa, donde finalizó con 19 tantos, además de tener pasajes y momentos claves a lo largo de toda la serie. "Me dejó una gran enseñanza esta temporada. Principalmente me enseñó que si uno se esfuerza y se sacrifica todos los días, tarde o temprano las cosas que uno sueña, llegan. Siempre soñé con un final así", manifestó al demostrar su alegría por el título conseguido con el club de Boedo.

Por último, Romano dejó su reflexión acerca de la temporada atípica que les tocó vivir y que para su felicidad terminó con la Copa en sus manos: "Me siento bendecido de poder haber tenido trabajo en un contexto como este. Quiero agradecer a todos los que hicieron un gran esfuerzo para que la Liga se lleve a cabo. En lo mental y fisico fueron como tres temporadas en una. Pero finalizó diciendo que realmente valió la pena", concluyó.

Sansimoni en Peñarol

Peñarol aseguró la base para la temporada 21-22. Además de Joaquín Valinotti, aparece un nuevo conductor en escena. Se trata de Bruno Sansimoni de último paso por Hispano. El Chule firmó por dos temporadas para jugar en Mar del Plata. Se convirtió en la tercera ficha mayor del equipo de Ramella.

Sansimoni, de 25 años y 1m96, viene de jugar en el Sur con buenas actuaciones. Cerró con 9.5 ppp, 36% en triples, 3.6 rpp, 2.8 app en 31 partidos disputados. Tuvo mucho protagonismo y varios buenos encuentros. Ante San Martín (14 pts, 7 rebotes, 7 asistencias y +24) o bien Obras Basket (14 pts, 7 rebotes, 7 asistencias y +22). Ante Argentino tuvo su máxima de puntos con 20 unidades.

El milrayita quedó con la doble base de Sansimoni y Valinotti. Además de Buemo y Monacchi como los restantes mayores, más Gorosterrazú, Dasso y Franco. Peñarol se ilusiona para la renovar a Franco Pennacchiotti.

Vázquez en Gimnasia

El base de 23 años Facundo Vásquez se suma a Gimnasia de Comodoro Rivadavia para la temporada 2021/2022 de la Liga Nacional. Llega como ficha U23, proveniente de Platense, y será a préstamo por un año.

Vázquez nació el 23 de abril de 1998, se desempeña en el puesto de base y tiene 1.85 metros de altura. Gimnasia será su tercer equipo en lo que va de su trayectoria profesional.

Formó su carrera en el Club Platense, donde disputó TNA (debutó en la 2015/2016) y también la Liga Nacional de Básquetbol, donde jugó los últimos dos años vistiendo la camiseta del Calamar (2019/2020 y 2020/2021).

En la última temporada de la Liga Nacional promedió 10.4 puntos, 4.7 asistencias y 4.3 rebotes en 26.8 minutos durante 41 partidos que disputó con Platense.

Previamente, estuvo a préstamo durante el Súper 20 del 2017/2018 en Olímpico de La Banda, donde dio sus primeros pasos en la máxima categoría en Argentina. Asimismo, jugó la temporada completa del 2018/2019 con el conjunto santiagueño.

Para la 2021/2022 firmó con Gimnasia de Comodoro Rivadavia, donde arribará a préstamo por un año y ocupará la ficha de jugador U23 en el plantel dirigido por el entrenador Martín Villagrán.

Quimsa mantiene su columna vertebral

Quimsa busca rearmar el mejor equipo posible para la siguiente temporada de Liga Nacional. Para eso, ya cuenta con un par de renovaciones claves dentro de la plantilla. Por un lado el base cordobés Franco Baralle y el capitán Mauro Cosolito. La fusión espera sostener gran parte de su plantel y mejorarlo para nuevamente ser favorito.

Por un lado, sigue Franco Baralle. El base llegó a Quimsa y demostró toda su calidad como revulsivo desde la banca y siendo clave en diferentes tramos del torneo incluyendo la Champions League. El ex Atenas cerró con 8.8 ppp, 35% en triples, 2.6 rpp, 1.5 app en 44 partidos. Su mejor encuentro fue ante Olímpico (20 pts, 9 faltas recibidas y +26) sumado a Hispano (24 pts, 5 rebotes y +25).

Finalmente el capitán Mauro Cosolito también seguirá en Quimsa. El santafesino es pieza fundamental en los últimos años en la fusión. Su baja momentánea en la final ante San Lorenzo pesó en general por todo lo que genera desde su lugar. Fue otro de los puntos altos del plantel con mucha regularidad. Cerró con 10.1 ppp, 36% en triples, 4.4 rpp, 2.9 app en 44 partidos jugados. Su mejor juego individual fue ante Platense (21 pts, 3 rebotes y 5 asistencias con +21).

Quimsa perdió a Brandon Robinson. El escolta figura será parte de Flamengo para la siguiente temporada. Aún no tiene reemplazante dentro de su posición. ¿Habrá cambio de base? ¿Volverá Juan Brussino? Es una de variantes que podría darse en la estructura del santiagueño.

Zanzottera en La Banda

Olímpico sigue renovando su plantilla de cara a la temporada 21-22. El bandeño se quedó con los servicios del escolta de Pergamino Tomás Zanzottera, quien viene de jugar las últimas temporadas en San Martín de Corrientes. El elenco de Leo Gutiérrez se aseguró otro jugador en el perímetro además de Grun y De La Fuente.

Zanzottera fue un gran pilar del correntino en la pasada temporada quedando en el camino apenas por San Lorenzo. Desde la banca, fue uno de los líderes en juego y por momentos ofensivamente. Cerró con promedios de 10.5 ppp, 33% en triples, 2.9 rpp, 1.5 app en 40 minutos.

Entre sus mejores encuentros de la 20-21 se destaca lo realizado ante Instituto como visitante (22 pts y +24) o Platense como local en un par de ocasiones (17 pts, 4 rebotes, 4 asistencias y +21 y 18 pts, 5 rebotes y +24).

De esta manera, Olímpico ya cuenta con Guillermo Aliende, Federico Grun, Juane De La Fuente y ahora Tomás Zanzottera sumado al cuerpo técnico con Leo Gutiérrez a la cabeza.