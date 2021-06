Maxi Tamburini: “Este gran momento que estamos atravesando es muy merecido”

Ciclista Juninense sigue ganando en La Liga Argentina y hablamos con el máximo referente del club, Maximiliano Tamburini. El “Guante” destacó este momento y explicó las razones, además de hablar del futuro, en esta gran charla con Democracia.

-¿Por qué creés que Ciclista está ganando tantos partidos?

-“Nosotros nunca dejamos de trabajar. Aún en los peores momentos, el plantel agachó la cabeza y siguió con mucho entusiasmo. Somos un grupo de profesionales que trata de mejorar día a día. Estamos contentos y disfrutando este momento que atravesamos porque es merecido”.

-¿Creías vos que se iban a dar estos triunfos?

-“Uno siempre confía en el equipo, trabajamos para ganar. Creo que hubo muchos partidos que merecimos ganar y nos tocó perder. Ahora estamos en zona de playoff y no nos queremos bajar de ahí”.

-¿La ausencia de los dos extranjeros les ayudó?

-Son circunstancias. El básquet no es tan lineal. Todos pensaban que sin Roquez (Johnson) no podíamos ni entrar en calor y se ve que no. Él fue un gran compañero con nosotros y parte fundamental de la primera levantada nuestra. Es un crack y lo vamos a extrañar en el día a día. Ahora llegó Rafa (Paulichi) para reemplazar a Woods y en el debut lo hizo realmente bien, estamos contentos por él”.

-En lo personal, se te ve cada año más aplomado, ¿lo ves así?

-“Si, me siento muy cómodo. Tanto el cuerpo técnico como mis compañeros me han dado una gran confianza desde el primer momento. Daniel (Jaule) me propuso algunos desafíos nuevos para esta temporada que lo voy llevando muy bien, él me muestra su conformidad permanentemente. Hablamos mucho”.

-¿Creés real la chance de ascender?

-Vamos paso a paso. Demostramos que le competimos a cualquiera. Le ganamos a Estudiantes de Concordia los dos juegos y también a Racing, que pelean arriba. Con Viedma y Villa Mitre perdimos de casualidad. Está todo muy parejo, es importante estar bien de la cabeza”.

-Jugar en el Coliseo siempre te sentó bien, pero ¿qué sensación te dio jugar sin público?

-Es raro, obviamente. Pero siempre me gusta jugar en mi cancha. Es mi casa, conozco cada rincón. Entonces para mi jugar en el Coliseo es jugar con ventaja. Amo el club, me siento querido, lo único que me interesa es que Ciclista gane”, concluyó.

Fixture Olavarría

Lunes 21

11 Ciclista vs. Lanús

15 Quilmes vs Racing (Ch)

19 Gimnasia (LP) vs Estudiantes (Ol)

Martes 22

11 Lanús vs Quilmes

15 Gimnasia (LP) vs Ciclista

19 Estudiantes (OL) vs Rivadavia

Jueves 24

11 Ciclista vs Rivadavia

15 Quilmes vs Gimnasia (LP)

19 Racing (Ch) vs Estudiantes (OL)

Viernes 25

11 Rivadavia vs Quilmes

15 Estudiantes (OL) vs Lanús

Domingo 27

11 Quilmes vs Ciclista

15 Rivadavia vs Gimnasia (LP)

Lunes, 28

11 Rivadavia vs Estudiantes (OL)

Fixture Lanús

Lunes 21/6

14:00 - Villa Mitre vs. Rocamora

16:30 - Parque Sur vs. Del Progreso

19:00 - Estudiantes (C) vs. D. Viedma

Martes 22/6

14:00 - Rocamora vs. Atenas

16:30 - Estudiantes (C) vs. Del Progreso

19:00 - Parque Sur vs. D. Viedma

Jueves 24/6

14:00 - Rocamora vs. D. Viedma

16:30 - Atenas vs. Estudiantes (C)

19:00 - Parque Sur vs. Villa Mitre

Viernes 25/6

14:00 - Del Progreso vs. Rocamora

16:30 - Atenas vs. Parque Sur

19:00 - Villa Mitre vs. Estudiantes (C)

Domingo 27/6

11:00 - Del Progreso vs. Villa Mitre

Un Griego distinto

A principios de junio, llegó Leandro Hiriart para conducir tácticamente a Atenas de Patagones, en reemplazo de Diego Lifschitz y sus primeros conceptos fueron "me encontré con un grupo demasiado joven para mí gusto, pero con el compromiso y el desafío de mejorar lo que se viene haciendo hasta ahora".

Habló de sumar jugadores de experiencia para acompañar a los juveniles y quitarles toda la presión. Apostó por los regresos de Hernán Etchepare y Federico Giarraffa, quienes se formaron en el club y rápidamente se adaptaron a la idea de juego.

En muy pocos días, llegó el primer examen, en la sede de Lanús. El debut ante el anfitrión fue con caída (83-72), pero ya el equipo maragato mostró signos de recuperación y otra iniciativa para afrontar el partido.

Y luego comenzó la remontada. Apareció el primer festejo ante Gimnasia de La Plata con esfuerzo (81-80) y tras sacarse la mochila de encima de no poder ganar, el Griego se soltó y superó con autoridad a Rivadavia de Mendoza (87-58) y por último a Racing de Chivilcoy (90-62), cerrando el paso por suelo bonaerense con un récord positivo de 3-1.

No hubo tiempo de relajarse, porque en pocos días llegaba el clásico de la Comarca ante Depo Viedma, que también había regresado con el mismo palmarés de Lanús y siendo puntero de la Conferencia Sur.

En la antesala del juego, Hiriart dejó en claro que "sabemos que tenemos que ganar el partido" y con esa actitud sus jugadores salieron a la cancha en el Carmelo Trípodi Calá. Y tras un primer tiempo parejo, llegó el quiebre en el tercer cuarto y con un parcial de 25-8 los de Patagones se encaminaron a la victoria, para imponerse 79-66.

El arribo de Hiriart, el cual estará en el equipo hasta final de temporada, sin dudas le cambió el panorama a Atenas, que sabe que tiene por delante encuentros durísimos ante rivales que pelean arriba, pero dejó en claro que será un rival duro de vencer en la recta final rumbo a los playoffs y que dejará todo en cada juego para acceder a la siguiente instancia.