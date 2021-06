Ciclista Juninense enfrenta a Racing esta tarde en la ciudad de Chivilcoy

Ciclista Juninense enfrenta esta tarde a Racing de Chivilcoy, como visitante, desde las 17. Se trata de otro partido importante para la tabla posicional, camino al grupo de los ocho que entrará a los play-off.

Sin Johnson

Ciclista Juninense volverá a sufrir la ausencia de Roquez Johnson, tal y como sucedió en los últimos dos partidos. El ex San Lorenzo estaría con un pie y medio afuera del equipo. No mostró ninguna mejora (a pesar de que los estudios no arrojan lesiones de ningún tipo) y es por eso que Jaule definiría por estas horas prescindir o no de sus servicios.

El debut de Paulichi

El brasileño Rafael Paulichi hará su presentación esta tarde con la camiseta de Ciclista. Entrenó muy bien esta semana y como contó a Democracia, fue muy bien recibido por el plantel. Su última experiencia en Argentina había sido en Bahía Basket.

Vuelve Franchela

Tobías Franchela se encuentra totalmente recuperado del Covid 19. El base entrenó con total normalidad y está a disposición del entrenador Daniel Jaule. El verdirrojo viene de dos triunfos en fila y buscará seguir por esa senda.

Racing, jerarquía e irregularidad

El equipo chivilcoyano junto a muchas figuras, pero viene de dos derrotas. Igualmente es un plantel con mucha jerarquía y se hace muy fuerte como local en Chivilcoy, donde esta temporada disputó dos encuentros y ganó ambos. La última incorporación es Tomás Spano, que viene de romperla en Ferro. Además, Diego Dambrosio cuenta con el nacional de más valoración de la competencia, el ex Ciclista, Julián Morales, y el tirador juninense Agustín Cavallín.

Hoy

11 Central (Ceres) vs Ameghino

14 Tiro Federal vs Deportivo Norte

14.30 Colón (Sf) vs Estudiantes (T)

16.30 Independiente (Sde) vs Barrio Parque

17 Racing (Ch) vs Ciclista

17 Unión (Sf) vs Riachuelo

19 Villa San Martín San Isidro

19.30 Echagüe vs Salta Basket

Fixture Olavarría

Lunes 21

11 Ciclista vs. Lanús

15 Quilmes vs Racing (Ch)

19 Gimnasia (LP) vs Estudiantes (Ol)

Martes 22

11 Lanús vs Quilmes

15 Gimnasia (LP) vs Ciclista

19 Estudiantes (OL) vs Rivadavia

Jueves 24

11 Ciclista vs Rivadavia

15 Quilmes vs Gimnasia (LP)

19 Racing (Ch) vs Estudiantes (OL)

Viernes 25

11 Rivadavia vs Quilmes

15 Estudiantes (OL) vs Lanús

Domingo 27

11 Quilmes vs Ciclista

15 Rivadavia vs Gimnasia (LP)

Lunes, 28

11 Rivadavia vs Estudiantes (OL)

Fixture Lanús

Lunes 21/6

14:00 - Villa Mitre vs. Rocamora

16:30 - Parque Sur vs. Del Progreso

19:00 - Estudiantes (C) vs. D. Viedma

Martes 22/6

14:00 - Rocamora vs. Atenas

16:30 - Estudiantes (C) vs. Del Progreso

19:00 - Parque Sur vs. D. Viedma

Jueves 24/6

14:00 - Rocamora vs. D. Viedma

16:30 - Atenas vs. Estudiantes (C)

19:00 - Parque Sur vs. Villa Mitre

Viernes 25/6

14:00 - Del Progreso vs. Rocamora

16:30 - Atenas vs. Parque Sur

19:00 - Villa Mitre vs. Estudiantes (C)

Domingo 27/6

11:00 - Del Progreso vs. Villa Mitre.