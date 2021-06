Eduardo Japez: "Estoy feliz de volver a la Liga Nacional con este proyecto"

La Unión de Formosa comenzó a mover sus fichas para la edición 2021/22 de la Liga Nacional. En primer lugar confirmó la llegada del entrenador Eduardo "Chiche" Japez, quien viene de trabajar en Caxias do Sul de la NBB. Será el tercer equipo que conducirá en la elite de nuestra competencia. Anteriormente, el coach tuvo paso por Argentino de Junín y Estudiantes de Concordia. En Boca y Quimsa se desempeñó como asistente.

El entrenador dialogó con Prensa AdC y contó los motivos de su decisión para formar este vínculo con la institución formoseña: "Quería volver a dirigir en nuestra Liga. Cuando estaba la continuidad de por medio para la próxima temporada, que fue la que terminó, Estudiantes decidió bajar y yo tomé la decisión de esperar. Salió esta situación de la NBB. Me gustó la idea. Sabiendo que venía a trabajar activamente dentro de lo que es el campo e iba a estar vinculado fuertemente con el equipo desde la conducción, significó una gran experiencia conocer la liga brasileña y aggionarme de muchas cosas, de la competencia, los jugadores".

"Mi anhelo yo siempre lo manifesté. Era volver a mi Liga, a mi país. Por suerte, aparecieron situaciones específicas de contacto con algún club y después un llamado de La Unión de Formosa, en este caso de Mario Romay hacia mi representante. Empezamos a charlar, tuvimos la entrevista con él y me parece que no tardé mucho en tomar la decisión y hoy ya estamos trabajando fuertemente en lo que es el armado del equipo. Feliz de volver a la Liga y tomar este proyecto. Ojalá sea de la mejor manera y sea bien superador", contó el coach sobre su llegada al conjunto formoseño y sus ganas de volver a dirigir en el país.

En la reciente campaña, La Unión finalizó en la 16° colocación con un registro de 15 victorias y 23 derrotas, sin acceder a los puestos de playoffs. Al analizar los desafíos y metas de la próxima temporada, Japez indicó: "Considero que La Unión de Formosa siempre fue protagonista y siempre armó equipos que querían estar en el lote de arriba. Yo no me voy a quedar enganchado o prendido a la posición que ocupó La Unión la temporada pasada. Voy con otros objetivos, para mí sería fácil decir ´superar el puesto 16´. Mi objetivo no es ese, mi objetivo es superador".

Al hacer referencia al armado del plantel, el DT declaró: "El único jugador con contrato hasta el momento es Matías Caire, que La Unión lo compró cuando estaba compitiendo en la Liga Argentina y será tomando como ficha U23. Ya tenemos la contratación de Nico Ferreyra en la posición de la base y en la del tres está Patricio Tabárez, por suerte venimos dos de dos y ojalá que en horas se pueda estar cerrando una nueva incorporación. En la posición del dos estamos trabajando fuertemente en la incorporación de Jony Maldonado, como es de público conocimiento y ojalá se dé. Después tomar con tranquilidad las posiciones del cuatro y del cinco, que seguro lleve un poco más de tiempo y, por supuesto, pensar en el resto de los jugadores para completar la plantilla. Pero el primer objetivo es cerrar el primer bloque".

"Uno visualiza lo que quiere y pretende a medida que va logrando las contrataciones. Yo siempre fui de la filosofía y de la idea de construir de atrás hacia adelante. Esa posibilidad me da a mí el tener ventaja en las decisiones rápidas. No interpretar una decisión rápida en situaciones apresuradas, sino con el control de tomarlas. Está claro que desde la conducción ya tengo un jugador criterioso que toma la lectura permanentemente como puede ser Nico Ferreyra, desde la revulsión lo que pueda aportar Pato, más las acciones en sociedades de pick and roll que podamos tener con Jony, si se llega a dar que esté él. Hay un control del juego, pero no tengo dudas de que el básquet de hoy tiene una mudanza muy importante que es la velocidad de ejecución, pero con criterio. Entonces construyo desde la defensa con todas las características que mencioné. Eso es lo que visualizo para La Unión de Formosa en un futuro cercano", comentó respecto a su estilo de juego y a lo que buscará en su equipo.

Chiche contó que estuvo atento a la Liga Nacional desde Brasil: "La seguí permanentemente, porque el tiempo me lo permitía. Uno está prendido a lo que sucede no solo en nuestro país, sino que mira otras ligas también. Pero la nuestra es de suma importancia. No sé si la palabra es celebrar, por todo lo que sucede en el mundo, pero tenemos que sacarnos el sombrero con todos los que hicieron posible que la Liga tenga su reinicio en un sistema de competencia totalmente distinto a lo que veníamos. Celebro enormemente el esfuerzo de los clubes, la dirigencia y la organización. Disfruto que haya tenido un campeón, un principio y un fin. Uno es agradecido a eso", concluyó.

Gerbaudo en Atenas

Atenas está decidido a enterrar una última campaña para el olvido para empezar a construir un camino que lo devuelva a sus días de gloria. Por eso mismo, el conjunto de Sebastián Saborido sigue reforzándose de cara a la próxima temporada de la Liga Nacional. En esta oportunidad, hizo oficial el regreso de Diego Gerbaudo. Tras su último paso por Peñarol, el jugador demostró su felicidad por su vuelta al Griego: "Volver a Atenas es una alegría enorme. Será esta mi cuarta etapa, que no es poco, y eso me pone feliz. Ya tengo ganas de irme para Córdoba y arrancar ya".

"Hace tiempo que vengo hablando con Bruno (Lábaque), y el proyecto de Atenas con respecto a lo que se viene me interesó mucho. Conocía que se había arreglado con Sebastián Saborido como entrenador, Claudio Arrigoni y Nicolás Arduh como asistentes. Ellos conforman un gran cuerpo técnico y no tengo dudas que van a exprimirnos y sacar lo mejor de cada jugador", agregó.

Estar cerca de casa es un punto a favor para todos, y más en los tiempos que corren. Al respecto, el base se refirió y dijo: "Hay un difícil contexto mundial. Está todo muy complicado y, ante este tipo de situaciones, sumarle a la posibilidad deportiva poder estar cerca de la familia es ideal. Están pasando cosas feas, pérdidas cercanas (por la pandemia). Es primordial acortar distancias, porque uno no sabe hasta cuándo deberemos lidiar con esta situación que desgasta a todos".

-Ha pasado un tiempo de la última vez en el club. ¿Qué Diego Gerbaudo vuelve?

-Uno bastante más experimentado y un poco más sereno. Con posibilidades de aportarle muchas cosas al equipo, como orden, defensa, y puntos, cuando sea posible. Estoy para dar todo de mí y, justo por eso, será fundamental que individual y colectivamente podamos estar de la mejor manera.

-Si bien es prematuro por estar recién en el armado del equipo. ¿Se puede hablar de objetivos?

-En un club tan grande como Atenas, los objetivos siempre son altos. Esperamos armar un equipo competitivo. Debemos entendernos, armar una buena química y tirar todos para el mismo lado, ya que eso facilita el trabajo colectivo y hace que los desafíos se puedan concretar.

- ¿Ya pudiste percibir la alegría del hincha de Atenas por tu vuelta al club?

-¡De eso no hay dudas! Siempre me escribe la gente de Atenas. Estoy muy agradecido, porque constantemente me han brindado su apoyo y dado mucho cariño. Eso es algo que siempre me motiva. Me impulsa para dejar todo en la cancha y estar al cien por ciento.

De esta manera, el elenco que conducirá técnicamente Sebastián Saborido ya cuenta con Gerbaudo, Hure, Rossi y Córdoba como confirmados.