Los Nets triunfaron con una brutal noche de Kevin Durant

Brooklyn Nets tuvo que trabajar desde el comienzo del juego desde muy atrás para llevarse la victoria. Pero, finalmente, la logró por 114 a 108 ante Milwaukee Bucks. Ahora domina la semifinal de Playoffs de la Conferencia Este por 3 a 2.

Kevin Durant tuvo una noche fantástica en el Barclays Center para impulsar al equipo. Cerró con 49 puntos (16-23 en tiros de campo y 13-16 en simples), 17 rebotes y 10 asistencias. También, recuperó tres balones y tapó dos tiros. Es el primer jugador de la franquicia en obtener esos números en un juego de playoffs.

El ala pívot Jeff Green tuvo una actuación fenomenal para ayudar a conquistar una victoria clave. Metió 7 de sus ocho intentos de triples y concluyó con 27 tantos. Blake Griffin completó el podio con 17 unidades (3-6 en triples) y tres rebotes.

James Harden regresó a las canchas, pero en los 42 minutos en cancha metió cinco puntos (1-10 en tiros de campo). Dio ocho asistencias y tomó seis rebotes.

Por el lado visitante, Giannis Antetokounmpo alcanzó un doble-doble. El integrante del primer equipo de la NBA de este año concluyó con 34 tantos y 12 recobres.

Khris Middleton llegó a 25 unidades, cinco pases gol y cuatro tableros, mientras que el armador Jrue Holiday reunió 19 puntos y ocho asistencias.

El juego

Si hablamos de inicios efectivos, hay que referirse al de Milwaukee en el primer cuarto. Aprovechó todas las falencias defensivas de Brooklyn y se colocó arriba 29-15. Furioso arranque de Jrue Holiday junto con Khris Middleton, autores de ocho puntos cada uno. Giannis quedó un paso más abajo con seis unidades. El local solo sumó con ocho tantos de Jeff Green -dos triples- y siete de Kevin Durant.

El segundo cuarto fue más combativo. Brooklyn se presentó a jugar a través del triple -cuatro conversiones en el inicio-. Sin embargo, la visita lo amortiguó bien al golpe con Pat Counnaughton (7) y Giannis (11). Además, Middleton se unió a la fiesta con seis más. En la visita, buen pasar de Durant (11), progreso de Blake Griffin (7) y vigencia de Green (7). El partido se fue 59-43 al descanso para la visita.

El tercer cuarto Milwaukee se vio fragmentado en defensa y dominado, como los primeros dos juegos de la serie. Griffin (10) y Green (9) volvieron a lastimar, cuando quizás los Bucks no lo esperaban. Obviamente Durant también prevaleció con 11 puntos. Así se encargaron de un parcial 38-28 que los dejó a seis del liderazgo (87-81). Los Bucks quedaron al frente por Giannis, Middleton y Brook Lopez, los tres mejores del ataque.

Doce puntos de KD en menos de cinco minutos encaminaron el parcial 16-9 de los Nets, que pasaron al frente por la mínima (97-96). Giannis no figuraba y el equipo de los Bucks no respondía. Durant siguió con su eficacia y Green con el triple. The Greek Freak falló un tiro libre a falta de 11 segundos claves que pudo meter el equipo a dos tantos. Tres libres para los Nets definieron el partido a su favor 114 a 108.