Campazzo y Denver Nuggets se despidieron de la temporada "barridos" por Phoenix Suns

La primera temporada del basquetbolista cordobés Facundo Campazzo en la NBA, muy productiva en lo individual, se terminó con la derrota frente a Phoenix Suns por 125 a 118, que significó una "barrida" del equipo que fue visitante por 4-0, para alcanzar así la final de la Conferencia del Oeste.

En esta última e inolvidable jornada de su temporada de "rookie (novato)", los números del base argentino repitieron su misma mejor marca de puntos en play- offs (14), con cuatro triples y un doble, pero después no tuvo registros abundantes en otros rubros, salvo en faltas (5), ya que solamente sumó dos asistencias.

La superioridad de los Suns a lo largo de toda la serie prácticamente le impidieron competir a los Nuggets no solamente esta noche en su estadio Ball Arena, de Denver, sino en los tres anteriores (los dos primeros como visitantes).

Una magnífica tarea del base de 36 años al que tuvo que marcar Campazzo durante los 21m. 37s. que permaneció en cancha (no arrancó de titular como venía sucediendo, sino que recién ingresó a los 9 minutos del primer cuarto), Chris Paul, que con 37 puntos fue el goleador del partido, bien secundado por Devin Booker (34 y 11 rebotes), fue vital para que los Suns sigan soñando en grande.

Paul, que por primera vez desde 2018 superó los 30 puntos en un partido de play-offs, tuvo la particularidad de que marcó todos sus puntos "a la antigua", vale decir sin lograr anotar triples.

Los Nuggets, que tuvieron a Will Barton como su máximo anotador con 25 puntos, en realidad dejaron de "existir" en el partido cuando restaban poco menos de cuatro minutos para finalizar el tercer cuarto y fue expulsada su máxima figura y declarado MVP de la temporada regular, el serbio Nikola Jokic (22 tantos y 11 rebotes), por una considerada "falta flagrante" sobre Cameron Payne.

También hubo un caso parecido, aunque en ese caso por lesión, en el partido anterior por la semifinal del Este, en la que Milwaukee Bucks igualó 2-2 la serie que perdía 2-0 con Brooklyn Nets al imponerse como locales en el cuarto juego de la serie por 107 a 96.

Y más allá de los 34 puntos y 12 rebotes de su máxima estrella, el griego de raíces nigerianas Giannis Antetokounmpo, la clave de la victoria estuvo dada en la desgraciada circunstancia que sufrieron los Nets cuando su máximo referente, Kyrie Irving, dejó el rectángulo de juego por una lesión cuando el segundo cuarto apenas promediaba.

La torsión del tobillo derecho de Irving, que abre un interrogante sobre su continuidad en la serie, que seguirá el martes en el estadio de los Nets, abre ahora una nueva y mejor perspectiva a los Bucks de dar el salto a la final de la Conferencia.