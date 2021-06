Juan Varas se despedirá de Rocamora a final de temporada

La noticia no causó conmoción ni mucho menos, porque el entrenador de Rocamora, Juan Manuel Varas, tiempo atrás le había manifestado a la dirigencia su intención de seguir creciendo como profesional y finalmente se dará, ya que a partir de la próxima temporada de la Liga Nacional dirigirá a Argentino de Junín. El DT seguirá en el Rojo hasta que concluya la participación del equipo en la actual Liga Argentina.

Varas, con 36 años recién cumplidos, dará un salto importante en su carrera tras cuatro temporadas dirigiendo a Rocamora en la Liga Argentina y ahora subirá al escalón más alto. “La verdad que a nivel personal y profesional es algo que anhelaba sin tener un apresuramiento sobre cuándo debía darse. Sí era un objetivo personal y bienvenido sea que la gente de Argentino me haya elegido para poder ayudarlos y ser el entrenador en la temporada que se avecina”, señaló al respecto.

Consultado acerca de si la propuesta lo había sorprendido o la esperaba, respondió: “Ya la temporada pasada tuve un acercamiento importante con un equipo de la LNB, lo que me hizo ver a mí también que mi trabajo era observado y que las distancias se podían acortar sabiendo que en el rubro entrenadores somos muchos para pocos lugares”.

“Es cierto que yo había manifestado mi intención de poder progresar en mi carrera y que estaba dispuesto a escuchar este tipo de ofertas laborales para lo que se viene”, añadió. Vale destacar que la dirigencia de Rocamora fue también informada oportunamente por parte de sus pares de Argentino sobre esta posibilidad.

Respecto de cómo se dio la negociación con el elenco juninense, comentó: “La dirigencia le manifestó a mi representante alguna circunstancia de lo que se avecina para ellos y entre las partes creían que mi perfil era el de alguien que los podía ayudar. Luego se dieron algunas reuniones virtuales, también una presencial que sirvió para conocernos, después me hicieron una oferta de trabajo que me llena de alegría y pudimos ponernos de acuerdo rápidamente”.

“En cuanto a fechas no hay nada estipulado; solo algunos bocetos. Obviamente después empezaremos a abocarnos a lo que será el armado del plantel, el staff técnico y la pretemporada, sabiendo que hay algo tentativo y no una realidad”, contó Varas haciendo referencia a cómo serán los pasos a seguir con Argentino.

“Sabemos que la Liga Nacional pudo competir en medio de la pandemia, ojalá que para le fecha estipulada que es septiembre podamos estar un poco más regulados con el tema vacunación y que la competencia pueda volver a ganarle al virus como lo hizo el año pasado. Esperamos resoluciones, pero también abocados a todo lo que es el armado”, concluyó en declaraciones a Prensa de Tomás de Rocamora.