Ciclista Juninense reemplazó ayer al jugador brasileño Rafael Paulichi por Derrick Woods

El verdirrojo encontró de manera rápida el reemplazante de Derrick Woods. Se trata del jugador brasileño Rafael Paulichi, quien ya se puso a disposición y tuvo su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros.

Experiencia en Argentina

Rafael Paulichi tiene experiencia ya en nuestro país. En la temporada 2019-2020, jugó para Bahía Basket, promediando 7 puntos y 5 rebotes. Es un joven de 22 años, que mide 2.02m. Es una variante más en el poste bajo. Con los buenos rendimientos de Boudet y Cerminato, el brasileño luce como una buena alternativa, ya que se vienen muchos partidos en pocos días.

Johnson, de mal en peor

Ayer Roquez Johnson probó entrenar en el Coliseo del Boulevard, pero el ex San Lorenzo se encuentra muy dolorido de la rodilla. La idea del cuerpo técnico sigue siendo esperarlo, pero a esta altura, tras 45 días de recuperación y tratamiento, no muestra ninguna mejora. Verán cómo evoluciona y si llega a jugar en la próxima burbuja.

Una opción es Olavarría

Es probable que Olavarría sea la próxima sede de la Liga Argentina para jugar la burbuja. La idea de la Adc es comenzarla el 21 de junio.

Hoy

11:00 Villa San Martin vs. Deportivo Norte

14:00 Independiente (Sde) vs. Ameghino

14:30 Echagüe vs. Estudiantes (T)

16:30 Central (Ceres) vs. Barrio Parque

17:00 Sportivo América vs. Riachuelo

18:00 Atenas vs. Deportivo Viedma

18:00 Racing (Ch) vs. Lanus

19:00 Tiro Federal vs. San Isidro

19:30 Colón (Sf) vs. Salta Basket