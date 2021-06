Ciclista Juninense busca extranjeros para reemplazar al cesanteado Derrick Woods

Ahora que Ciclista hizo efectivo el corte de Derrick Woods, la comisión directiva puso manos a la obra para encontrar un reemplazo. Si bien sin foráneos el rendimiento del equipo fue óptimo, el cuerpo técnico cree que necesitan una ficha más por el trajín de partidos que se vienen.

Descartado Glenn

Ciclista tenía casi cerrado al exPeñarol, Ricardo Glenn. Pero se complicó a último momento todo el tema de los papeles, que ahora en pandemia se trabó más todavía para llegar al país. Finalmente, el extranjero que también pasó por Olímpico, decidió no hacer más fuerza para venir y quedó descartado.

Más nombres

Miguel Had y su comisión directiva están haciendo un intento por estas horas por Corbin Jackson, quien ya jugó en Ciclista en la temporada 2018-2019. Si bien económicamente es muy difícil, existe una muy buena relación entre el jugador y el presidente actual de la institución verdirroja, como así también con algunos jugadores del plantel que representa hoy a Ciclista. Sino, también está en carpeta Brian Caraballi, de último paso por Quimsa en las finales de Liga Nacional. Por último, también están observando al brasileño Rafael Paulichi, que jugó en Bahía Basket, en la 19-20.

Fixture

Hoy

11:00 Ameghino vs. Tiro Federal

14:00 Barrio Parque vs. Villa San Martín

14:30 Riachuelo vs. Echagüe

16:30 Deportivo Norte vs. Independiente (Sde)

17:00 Estudiantes (T) vs. Unión (Sf)

19:00 Parque Sur vs. Rocamora

19:00 San Isidro vs. Central (Ceres)

19:30 Salta Basket vs. Sportivo América

Mañana

11:00 Villa San Martín vs. Deportivo Norte

14:00 Independiente (Sde) vs. Ameghino

14:30 Echagüe vs. Estudiantes (T)

16:30 Central (Ceres) vs. Barrio Parque

17:00 Sportivo América vs. Riachuelo

18:00 Atenas vs. Deportivo Viedma

18:00 Racing (Ch) vs. Lanús

19:00 Tiro Federal vs. San Isidro

19:30 Colón (Sf) vs. Salta Basket.