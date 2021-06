Rosset: "Jugué por las 3 hermanas que no estuvieron"

De perderse el torneo al ser figura en el primer juego. Esas fueron las sensaciones extremas para la juninense Macarena Rosset tras la victoria de Argentina ante Dominicana 64 - 46. Fue la figura y goleadora del equipo luego de entrar en el limitado roster en las últimas horas.

Debido al Covid-19 y la contraprueba positiva, tanto Andrea Boquete, Melisa Gretter y Agustina Burani se pierden la competencia. El caso de Rosset parecía ser similar, aunque a último momento fue habilitada para ser parte del equipo y terminó con números de luxe para darle al equipo una enorme victoria.

"No sé cómo estoy acá. Faltaban dos horas, estaba en la habitación y no sabía si preparar las cosas para el juego... Me avisaron y cambié el chip. Jugué por las 3 hermanas que no estuvieron. Al fin una buena" Comentó en rueda de prensa.

"No sabía con quiénes contábamos. Pero un prócer del básquet argentino dijo 'el que no gana con 8, no gana con 48'... Les vi las caras y sabía que darían la cara. Me quedé corto. Fueron al frente y lo hicieron. No entramos en nuestro cuerpo de la felicidad" agregó el entrenador Gregorio Martínez.

El partido

El cotejo si bien inició parejo, poco a poco se fue tornando favorable a las dueñas de casa, las cuales producto de una firme defensa en primera línea, comenzaron a alejarse en el tanteador.

Lo que en un comienzo fue una O´Neill dependencia, con una alta efectividad de la número 0, luego al poder correr con ventaja las boricuas fueron encontrando otras variantes de anotación.

Todo lo contrario le ocurrió a la Argentina. Sin la chance de explotar el contraataque, y sumándole lo engorroso que se volvió superar esa primera línea de resguardo rival, los puntos llegaron en cuentagotas.

De estar abajo 5-10 al llegar al promedio, en los siguientes tres minutos las anfitrionas establecieron un 10-2, con el cual se catapultaron arriba 20-7. Finalmente, con una tendencia inalterable, el primer cuarto cerró 23-8 para las isleñas.

El segundo segmento tuvo un tinte muy similar. Luego de un arranque parejo, donde la celeste y blanca mostró mayor convicción al momento de encarar el canasto, con el correr de las posesiones, y principalmente por la alta efectividad mostrada en sus tiros de larga distancia, las locales volvieron a estirar la brecha.

De esa manera los 15 de diferencia pasaron a ser 23 (38-15) apuntalado por un 6/13 en triples, que al cerrar el primer tiempo fue 8/16. Un pasaje de Victoria Gauna, sumado a un cuarto más que aceptable de Diana Cabrera maquillaron el andar nacional, que a través de un doble sobre la chicharra de Camila Suárez se fue al descanso largo abajo 51-25.

Pese a las variantes buscadas por parte del cuerpo técnico nacional, la historia no cambió su rumbo con el regreso de zona de vestuarios.

Si bien Argentina trató y trató a base de actitud, la eficacia puertorriqueña estuvo intratable, manteniendo a raya a las nuestras y apagando cualquier búsqueda de remontada. En esa situación las dueñas de casa terminaron de profundizar su rotación, consiguiendo 30 de luz (62-32) con 3:30 por delante.

Ese fue el mejor pasaje argentino en el período. Una ráfaga celeste y blanca estampó un 13-7 (45-69) que dejó un mejor semblante para las nuestras al momento de hacer frente al acto final.

En esos últimos diez minutos ninguno de los dos elencos quiso bajar su intensidad. Argentina siguió repartiendo minutos, mientras que su adversario comenzó poco a poco a pensar en lo que sigue en su fixture, dándole descanso a la mayoría de sus titulares.

Pisaron el promedio separadas por 25 (48-73) e ingresadas a la recta final la luz se mantuvo sobre los 23 (52-75), en un cierre cantado y sin mayores sobresaltos. La bocina final decretó el 79-56 para las boricuas.

Victoria Gauna fue la máxima artillera nacional con 13 unidades, mientras que en el cuadro triunfador Jennifer O´Neill culminó con 20. Este domingo, en la continuidad del grupo “B”, Argentina enfrentará a Venezuela a partir de las 19:10 (hora nacional), en un choque que de ganar las dejaría en el tercer puesto.

Argentina-Venezuela, suspendido

El departamento médico de la Confederación Argentina informa que, tras los hisopados diarios que realiza FIBA, un nuevo caso de Covid-19 se detectó en el plantel (Victoria Llorente) y la jugadora fue aislada, al igual que Julieta Alé, contacto estrecho de la ala pivote. Además, FIBA comunicó oficialmente que el partido ante Venezuela de este domingo, a las 19, fue suspendido.

"La decisión se tomó debido a los resultados no concluyentes de las pruebas COVID-19 de la delegación argentina, siendo la salud y la seguridad de jugadoras, entrenadores y funcionarios la consideración principal", expuso FIBA en su comunicado, explicando la decisión. "Se realizarán pruebas adicionales en la delegación del equipo argentino para futuras evaluaciones y decisiones médicas, incluyendo una posible reprogramación del juego en los próximos días", completó. El partido podría jugarse si Argentina -hoy con siete jugadoras- no suma nuevos positivos.

En una hora, cerca de las 17 de Puerto Rico, se realizará la primera contraprueba (PCR) a Llorente -está bien de salud y sin síntomas- para confirmar el resultado. Este es el tercer positivo de la Selección argentina luego de 40 días entrenando sin casos y el tercer contacto estrecho, aunque uno de ellos (Macarena Rosset) fue habilitado para jugar por tener altos anticuerpos.

Estrenos contundentes

Con Venezuela siendo testigo privilegiado del segundo día de competencia por tener fecha libre, los otros tres representantes de Sudamérica saltaron al duelo teniendo la misma premisa: buscar estirar su racha de victorias.

Sin embargo, el único que pudo cumplir con ese objetivo fue Brasil. En el segundo partido de la jornada, las dirigidas por José Neto superaron a Colombia por 79-56, con cuartos de 16-8, 11-20, 25-12 y 27-16; marcando el gran segundo tiempo que tuvo la escuadra brasileña.

Con cinco jugadoras consiguiendo diez o más puntos, el triunfador tuvo en Tainá Paixão a su goleadora sumando 17. El podio lo completaron Patty con 13 y Kamilla Silva con otros 12. En tanto que el elenco colombiano recostó su juego en la armadora Manuela Ríos, autora de 18, siendo seguida por la capitana Yaneth Arias con 10.

En el otro choque del grupo “A” la debutante Canadá no tuvo mayores inconvenientes para doblegar a Islas Vírgenes por un amplio 101-41. Estados Unidos tuvo su estreno en la zona “B” barriendo del parque a la República Dominicana con un 102-39.