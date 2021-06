Ciclista tiene dos partidos más en Junín

Si bien Daniel Jaule no tenía problemas en jugar tres días seguidos ahora (y no le había errado en absoluto con el pálpito, porque el equipo voló en la cancha), Estudiantes de Olavarría no quiso y se volvió a su ciudad.

Por lo tanto, la semana que viene tiene que retornar a Junín para cumplir con el compromiso ante Ciclista Juninense, luego viajar a Chivilcoy para enfrentar a Racing y volver a Junín para chocar contra Ciclista por segunda vez.

Los dos partidos de Estudiantes de Olavarría, uno de local y otro de visitante, se jugarán en el Coliseo del Boulevard. El problema radicó que Estudiantes no fue a jugar la burbuja de Concordia, donde sí fue el Verdirrojo. Como la culpa no es de Ciclista, la decisión de la AdC fue esta.

Además, antes del 23 del corriente, Ciclista debe viajar a Chivilcoy para jugar contra Racing.