Positivo de Gretter y Burani afecta a Rosset

Melisa Gretter y Agostina Burani, jugadoras del seleccionado argentino femenino de básquetbol, dieron positivo en coronavirus según los resultados de los tests que la delegación argentina se hizo al llegar a Puerto Rico, donde jugará la AmeriCup.

La capitana Gretter y la subcapitana Burani son los primeros tests positivos en Covid-19 del equipo argentino en un mes y medio, a dos días del debut en el torneo frente a República Dominicana (el viernes a las 16).

Tras los hisopados decretados por la FIBA al llegar al Hotel Verdanza de San Juan, se conocieron los positivos de Gretter y Burani, lo que también afecta a sus compañeras de habitación, Andrea Boquete y la juninense Macarena Rosset, consideradas contacto estrecho.

Ambas jugadoras se realizarán dos contrapruebas más, según los protocolos del torneo.

"No lo esperábamos. Desde el 28 de abril tomamos todos los recaudos y hasta el 5 de junio, que fue el último hisopado antes de salir de Buenos Aires, no hubo un solo caso positivo. Pero para el torneo hay que viajar, el viaje implica un riesgo importante y ahora sucede esto", se lamentó el head coach Gregorio Martínez.

"Esperemos, de todas maneras, los resultados de las contrapruebas. Ojalá no sea nada más que un error en el resultado. Tenemos la esperanza. Hay que aguardar y ver qué pasa y con quiénes podemos contar para los partidos", declaró el entrenador a través de prensa de la CAB.

El seleccionado femenino se preparó para la AmeriCup durante los últimos 45 días, con entrenamientos en doble turno y concentraciones en Buenos Aires y Sunchales, sin inconvenientes sanitarios.

El médico de la delegación, Mariano D' Elía, explicó: "Se aisló a ambas jugadoras y a sus compañeras de cuarto en habitaciones individuales y se les realizarán dos contrapruebas. De acuerdo a esos resultados, se procederá con el protocolo. Debemos tener paciencia y ya se informará cómo continuaremos, dependiendo de cómo salgan los nuevos testeos".

La Americup, con cuatro plazas para los Clasificatorios del Mundial de Australia 2022, se jugará entre el 11 y el 19 de junio en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan de Puerto Rico. Las argentinas integrarán el grupo “B” y debutarán mañana ante República Dominicana.